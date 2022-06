Afrique: OCDE - Le Maroc prend part au Forum économique international sur l'Afrique

Paris — Le Maroc a participé, vendredi à Paris, au 21ème Forum économique international sur l'Afrique, organisé dans le cadre de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres, sous le thème "L'Afrique et le nouvel ordre économique mondial".

Le Maroc a été représenté par M. Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume, à ce Forum qui constitue l'occasion pour les membres de l'OCDE de dialoguer à haut niveau, mais de manière informelle, avec les dirigeants, les acteurs et les décideurs de l'Afrique sur nombre de questions relatives au continent africain.

"Le Maroc par sa participation à ce forum, dont le coup d'envoi a été donné par le président sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine, a voulu marquer la nécessité de sa présence sur la scène internantionale pour véhiculer sa vision sur plusieurs sujets stratégiques, notamment les questions de la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique pour l'Afrique et ses populations", a déclaré M. Bensouda à la MAP.

Il s'agit aussi des questions liées à l'emancipation de la femme et des opportunités qui sont offertes aux jeunes pour que femmes et jeunes soient érigés en facteurs majeurs du développement économico-social du continent, a-t-il ajouté.

A ce titre, deux axes majeurs peuvent être considérés comme des opportunités à saisir en lien avec tout ce qui est en rapport avec les énergies renouvelables et la digitalisation, a souligné M. Bensouda, ajoutant qu'il s'agit de secteurs qui peuvent donner des possibilités d'investissement et de voir l'émergence de nouvelles entreprises innovantes, dynamiques et créatrices d'emplois.

Ce forum dont les débats ont porté notamment sur les thèmes de "l'émergence de l'Afrique dans l'économie mondiale, quelles priorités?", "Créer des opportunités économiques pour la jeunesse africaine" et "L'Afrique prochaine frontière de l'investissement ?" a été l'occasion, a poursuivi le Trésorier Général du Royaume, de présenter aux différents interlocuteurs les actions anticipatives mises en place par le Maroc sous la direction éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment la stratégie de développement des énergies renouvelables.

M. Bensouda est revenu également lors des débats de cet événement organisé par le Centre de développement de l'OCDE et l'Union Africaine, sur la gestion réussie par le Royaume de la pandémie du Covid-19 à travers notamment la production et la distribution de vaccins à plusieurs pays africains et qui est désormais citée en exemple dans les différents fora internationaux ainsi que la place qu'occupe la femme et les jeunes dans les différents programmes et plans stratégiques déployés par le Maroc.

Le Trésorier Général du Royaume représente la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, à la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres, qui s'est ouverte jeudi à Paris.

Cette réunion a été l'occasion pour le Maroc de plaider pour le renforcement de la coopération économique entre les pays africains et ceux de l'OCDE, en tirant profit de l'énorme potentiel de l'Afrique.