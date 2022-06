Ethiopie: Un pays "hautain et exubérant" avec une importante tradition chrétienne à majorité copte orthodoxe

Addis Abeba — " De grands espoirs ont été déçus ces deux dernières années à cause des affrontements armés provoqués par une lutte interne entre le gouvernement fédéral, dirigé par le président Abiy, prix Nobel de la paix, et l'ethnie tigrinya du nord. Le Covid-19 qui a affaibli le système de santé et fait régresser les indicateurs sanitaires ; la sécheresse qui a asséché une grande partie des terres du sud et généré une famine généralisée".

C'est ce qu'écrit Don Dante Carraro, directeur de Médecins d'Afrique Cuamm, en parlant d'"une guerre lointaine que personne ne raconte", comme il l'a définie.

"Il y a quelques mois, poursuit le missionnaire, qui est également chirurgien, s'est ajoutée la crise en Ukraine, où nous apportons également une aide concrète en tant que Cuamm, avec son impact dévastateur et sanglant. Elle pénètre dans tout le pays et touche les produits de consommation, les denrées alimentaires en tête. L'Éthiopie est un grand pays, avec près de 120 millions d'habitants et 88 groupes ethniques.

Un pays "hautain et exubérant", avec un PIB en croissance, une tradition chrétienne copte orthodoxe majoritaire bien établie et répandue. Addis-Abeba, la capitale, possède un aéroport qui fait office de plaque tournante pour toute l'Afrique. Un métro de surface, un grand périphérique, le siège de l'Union africaine, des bâtiments en construction partout. Mais ce sont toujours les plus pauvres qui paient. 75 % des céréales dont l'Éthiopie a besoin proviennent d'Ukraine et ces céréales ont disparu.

Le prix du litre de diesel a doublé et en juillet, ils ont annoncé qu'il serait multiplié par quatre. L'inflation est galopante, le Birr, la monnaie locale, se dévalue de jour en jour, la pauvreté s'aggrave. Les salaires ne suffisent plus à joindre les deux bouts, les hôpitaux sont en difficulté. Même celui de Wolisso. Les médicaments, les transports, le diesel pour le générateur, les équipements, les tests de laboratoire, les fournitures médicales, tout coûte plus cher et l'équilibre financier est de plus en plus difficile."

Le directeur de Cuamm ne cache pas ses craintes et ses inquiétudes. "C'est la guerre en Ukraine vue d'Afrique. Nous avons besoin de l'aide de tous pour ne pas faire payer une fois de plus le prix de la guerre aux plus pauvres. À Wolisso, en Éthiopie et dans toute l'Afrique, les besoins sont profonds. Et c'est l'hôpital de Wolisso, ainsi que ceux d'Afrique centrale et du Sud-Soudan, que nous voulons présenter au Pape François. Nous le ferons du 5 au 7 juillet lors de sa visite au Sud-Soudan, où nous l'accueillerons également comme un prophète de la paix."

"Ce sera un moment de fête, mais surtout un moment d'engagement, de résistance, pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas", conclut Don Dante, "pour dénoncer la méchanceté de la guerre et ses conséquences, même lointaines, et pour réaffirmer notre obstination à construire la paix et un avenir". Fruit d'une vie quotidienne de solidarité et de proximité avec les plus pauvres d'Afrique."