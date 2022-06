Sénégal: Université de Bambey - Orange digital center ouvre son 2ème club

Le Groupe Sonatel avec l'appui de l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement Giz et du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ouvre son second Orange digital center Club à Bambey.

"Il s'agit de 160 m² aménagés en une salle de formation entièrement équipée et accessible aux étudiants mais également à l'écosystème local de Bambey avec des ateliers pour découvrir le numérique quel que soit son âge et de la sensibilisation aux bons usages du numérique, et aussi un fablab pour expérimenter, fabriquer, prototyper et collaborer ", informe un communiqué de presse reçu à notre rédaction.

L'inauguration de cet Odc club ce jeudi 09 Juin 2022 par le Directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, les représentants de Giz, de la coopération luxembourgeoise LuxDev et du Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, est marquée par la présence des autorités universitaires et des acteurs de l'écosystème numérique de la région.

"Orange digital center, installé à Dakar, depuis 3 ans, est un concept inédit dédié à l'accompagnement numérique et à l'innovation pour tous. Un centre qui regroupe des dispositifs gratuits de soutien et de création de projets locaux grâce au numérique. L'Odc de Dakar réunit dans un même espace 4 programmes : l'Ecole du code Sonatel Academy, le Fablab solidaire et Orange Fab qui est l'accélérateur de Startups. Ce dispositif est complété par Orange Ventures pour le financement de startups. L'Odc assure la formation des jeunes sur les dernières technologies innovantes, soutient leur employabilité et encourage l'entreprenariat au Sénégal et dans la sous-région ", explique-t-on.

Dans la même veine que l'Orange digital center de Dakar et celui de Saint-Louis, Odc club au sein de l'Université Alioune Diop de Bambey a pour mission principale de préparer et d'accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à la vie professionnelle.

L'objectif cette année, 24 sessions de formation (3 jours par session) par année soit un total de minimum 1500 étudiants formés par an, 1 atelier Supercodeurs par mois à destination des élèves et collégiens, soit plus de 500 élèves formés par an, 2 Challenge " Tech For Good " répondant à des problématiques locales sous forme de Hackaton/challenge d'une semaine par an et 1 atelier de sensibilisation grand public (associations, etc.) d'une journée par mois.