Algérie: Belmahdi - L'imam doit jouer un "rôle de réconciliation" dans la société

Bouira — Le ministre des Affaires religieuses et des waqfs, Youcef Belmahdi, a incité jeudi à Bouira, les imams à jouer "un rôle réconciliateur" pour consolider les rangs de la société et pour lutter aussi contre tout risque de discorde ou désunion.

Au cours d'une cérémonie de sortie de la 4e promotion de "Imams Moudarriss" (imams enseignants) issus des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses, qu'il a présidée, le ministre a insisté sur la mission de l'Imam, qui, a-t-il dit, "doit être de réconciliation et qui doit unifier les rangs sociaux".

Dans son discours diffusé et suivi via une visio-conférence à travers les 14 instituts nationaux et les écoles du secteur, M. Belmahdi a appelé les nouveaux imams de cette 4e promotion baptisée du nom du colonel Akli Mohand Oulhadj, à "œuvrer pour l'union, à travers des discours réconciliateurs pour renforcer le front interne et pouvoir faire face aux risques qui menacent l'Algérie".

Le même responsable a précisé, en outre, que cette nouvelle promotion compte plus de 600 Imams Moudariss formés au niveau national, dont 5 étudiants sont issus du Niger. A ce propos, le ministre s'est beaucoup réjoui du rôle que joue l'Algérie pour la formation religieuse des Imams à travers les différents instituts, écoles, Zaouias, et autres établissements.

"L'Algérie est devenue la destination préférée de beaucoup d'étudiants étrangers venus notamment d'Asie et d'Afrique ainsi que d'autres pays arabes", s'est-il réjoui, précisant que plus de 400 étudiants étrangers venus de Tanzanie, du Niger ainsi que d'autres pays, suivent des formations religieuses en Algérie.

Le ministre a expliqué, en outre, que les ressortissants Nigériens ont été formés dans le cadre des bonnes relations qui lient toujours l'Algérie à ce pays voisin qui est le Niger.

Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée à l'institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses de Bouira, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, M. Belmahdi a honoré les lauréats de cette 4e promotion en leur remettant des attestations d'encouragement ainsi que des cadeaux.

Par ailleurs, l'hôte de Bouira a rappelé qu'une plateforme numérique algérienne de récitation du Coran "Miqraa" dédiée à l'apprentissage et la récitation du Saint Coran, a été créée en avril 2021.

"Cette plateforme peut permettre à beaucoup d'étudiants algériens et étrangers d'apprendre le Coran et de se former à distance", a encore expliqué le ministre.