Afrique: CAN 2023 - Gasset et ses hommes veulent bien enchainer face au Lesotho

La Côte d'Ivoire ne joue pas sa qualification pour la CAN 2023 dont elle en est l'hôte. Mais à cette 34e édition du rendez-vous de la crème du football africain, les Eléphants ont un défi à relever. Remporter le trophée continental pour la troisième fois après 1992 et 2015. Une mission certes difficile mais pas impossible pour le nouveau Board de la Fédération ivoirienne de football (FIF) qui, pour mener cette mission, a fait appel à un technicien chevronné.

Jean-Louis Gasset (68 ans) doté d'une grande expérience et d'une forte connaissance du football a la lourde responsabilité de conduire les Eléphants dans le carré d'as de leur CAN en 2023 et si possible ajouter une troisième étoile sur leur tunique. Une mission qualifiée de commando par le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, que le technicien français appréhende parfaitement. "Je connais les attentes des Ivoiriens, je connais ma mission", disait l'ancien entraîneur de Bordeaux ou encore de Saint-Etienne.

Et pour sa première à la tête de la sélection ivoirienne, il a donné un aperçu de ce qu'il est capable de faire avec les Eléphants. En l'espace de 90 minutes, avec ses différentes variations dans le jeu, son coaching et sa gestion des hommes, il a pratiquement convaincu le public ivoirien. Malgré les jambes et les organismes encore lourds des joueurs sortis de leurs vacances pour la cause nationale, de belles choses ont été exposées sur l'excellente pelouse du stade de Yamoussoukro.

Dessiner un peu plus encore le projet de jeu

Un jeu de possession, avec une recherche perpétuelle de solutions dans la profondeur, le capitaine Serge Aurier et ses camarades ont promené les Chipolopolo de la Zambie (3-1) dans le groupe H. Comme l'a dit Gasset avant la partie, il ne fallait pas rater ce match. Et il l'a gagné de fort belle manière. Et pour une revue des troupes, il doit être fier de pouvoir compter sur des hommes.

Et pour son deuxième match, ce jeudi 9 juin à Johannesburg en Afrique du Sud contre le Lesotho, comptant pour la 2e journée des qualifications de la CAN, il espère pouvoir compter sur des "guerriers prêts à aller au combat". Si ces matchs s'avèrent sans véritable enjeu sur le plan sportif, ils servent de préparation à la phase finale de la compétition. Mieux, le nouveau patron des Eléphants veut très vite se trouver une identité de jeu, asseoir un projet de jeu qui va amener les Ivoiriens au sacre final.

Et à ce titre, il entend confier un rôle des plus primordiaux à Jean-Michaël Seri et à Ibrahim Sangaré dans l'entrejeu. "Mica et Ibrahim ont une mission d'équilibrer le jeu. Mica stabilise devant la défense et Ibrahim se projette bien. Mais ils doivent être complémentaires", a fait savoir Gasset, le lundi 6 juin, lors de la dernière séance à Sol Béni avant le départ pour l'Afrique du Sud. Ces deux milieux ont été très actifs dans les deux systèmes de jeu expérimentés face à la Zambie. D'abord dans le 4-4-2 et ensuite dans le 4-3-3.

Garder la confiance

Dans le projet de jeu, il veut bien aussi miser sur son premier adjoint. Arrivé, le 5 juin, Emerse Faé s'est rapidement mis dans le bain, et a même officié la séance du 6 juin à Sol Béni. Et cette liberté à lui accordée par Gasset n'est pas pour lui déplaire. Lui qui ne cache aucunement son objectif en acceptant de "revenir en sélection".

"On a un gros objectif, on a un gros effectif avec beaucoup de qualité. On a tout pour remporter la CAN qui se jouera à domicile. Il faut que les joueurs y croient. La route vers le succès n'est jamais facile mais si on y croit avec la volonté, on y arrivera", a confié l'ancien international. Se réjouissant au passe de la bonne ambiance comme cela a toujours été le cas en équipe nationale, il s'est félicité de la parfaite intégration des jeunes, aidés par les plus anciens. "L'ambiance est bonne, la confiance est là aussi. Tous les voyants sont au vert", a ajouté Faé.

Et pour garder ces voyants toujours au vert, la mission est simple en Afrique du Sud. "On a préparé le match comme il se doit et on doit gagner comme on l'a fait à Yamoussoukro", a dit le défenseur Deli Simon. Deuxième buteur des Eléphants à Yamoussoukro, Christian Kouamé veut bien participer à la réussite de la mission en Afrique du Sud. "Je veux continuer à montrer que la sélection peut aussi compter sur moi. Tout ce que je sais faire, c'est marquer et je veux continuer à marquer", a renchéri l'attaquant d'Anderlecht.socce

Des paroles qui doivent être traduites en acte, aujourd'hui au stade de Dobsonville à Johannesburg. Car pour ce deuxième match, Gasset et ses hommes doivent continuer à engranger de la confiance en décrochant un second succès mais en plus, ils doivent rendre un peu plus visible le projet de jeu en gestation. Dans la perspective d'une participation réussie des Eléphants à la CAN 2023 à domicile.