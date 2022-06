Afrique: Le PAYNCoP Gabon renforce ces capacités avant de former des jeunes tisserands de la paix

Le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, section Gabon (PAYNCoP Gabon) a récemment pris part à l'atelier de formation des formateurs dans le cadre du projet les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad, mis en œuvre par l'Unesco, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime (ONUDC).

C'est la ville d'Oyem, dans la province du Woleu-Ntem, au nord du pays, qui a abrité cet atelier de formation des formateurs du 30 mai au 04 juin 2022.

La rencontre qui a réuni une dizaine de participants, issus de l'administration publique, des organisations de la société civile et des experts des Nations-Unies a permis de renforcer les capacités des acteurs cibles sur des thèmes multiples et variés, notamment la culture de la paix, l'inclusion sociale, les Droits humains, les violences basées sur le genre (VBG), la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, la traite des personnes et le trafic des migrants ...

Au-delà des connaissances théoriques, la formation a été l'occasion pour les participants de mieux s'outiller sur des aptitudes et compétences nécessaires à la formation des adultes. " Au sortir de ces six jours d'intense travaux, nous sommes résolument aptes à nous déployer pour la formation des futurs tisserands de la paix " a déclaré Jerry Bibang, au nom des participants à la formation.

" Le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCoP) en tant que partenaire de mise en œuvre de cette initiative se satisfait du début effectif de ces formations au Gabon et reste tout à fait optimiste pour la suite des activités " a-t-il ajouté. Le projet les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad vise essentiellement de former et déployer 1800 jeunes pour la promotion de la culture de la paix dans les trois pays concernés, notamment dans les villes frontalières de ces trois pays.

Au Gabon, c'est 250 jeunes qui sont concernés dans la province du Woleu-Ntem, notamment à Oyem, Bitam, Meyo-Kye et Minvoul. En marge du déploiement des jeunes pour la promotion de la culture de la paix, le projet prévoit également la création et l'appui d'une dizaine d'entreprise sociale à base communautaire afin d'aider les jeunes à s'autonomiser financièrement et de lutter contre le chômage qui constitue une véritable menace à la paix.