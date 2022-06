Maroc: Monde rural - La digitalisation au service de l'inclusion financière (M. Sijilmassi)

Casablanca — La digitalisation permet un meilleur accès aux services bancaires et contribue à l'inclusion financière au niveau du monde rural, a affirmé, le président du directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi.

"Nous avons fait du digital un axe important dans notre stratégie, en ce sens qu'il permet de faire accéder les populations les plus reculées aux services bancaires de manière simplifiée et efficace", a indiqué M. Sijilmassi dans un entretien accordé à la MAP.

A cet égard, le groupe a développé et déployé une panoplie de produits digitaux de pointe, notamment, Hssab-e pour les ouvertures de compte à distance, Beztam-e pour effectuer les achats et transactions via téléphone et Imtiazat-e entièrement dédiée aux agriculteurs pour qu'ils exécutent toutes leurs opérations bancaires sans avoir à se déplacer en agence, a-t-il noté.

Et de Rappeler la mise en place des filières dédiées au microcrédit et au méso crédit pour pouvoir servir les tranches les plus vulnérables de la population agricole et rurale.

"Nous menons des opérations d'éducation financière dans tout le Royaume, notamment les zones les plus difficiles d'accès et les zones montagneuses pour expliquer aux bénéficiaires, agriculteurs, jeunes, femmes, ménages ruraux, l'utilité d'un compte bancaire et l'importance d'une bonne gestion des comptes, vulgariser le concept de la banque, de la gestion de la trésorerie, sensibiliser à l'optimisation de la gestion des flux", a fait remarquer M. Sijilmassi.

Ces opérations ont, à aujourd'hui, bénéficié à plus de 20.000 personnes dont une grande proportion de femmes et de jeunes, a-t-il précisé.

Et de faire état du renforcement et le doublement du parc d'agences mobiles du Groupe, constitué aujourd'hui d'environ 100 unités qui sillonnent les souks et les régions enclavées pour faire bénéficier les populations éloignées des services bancaires et les sensibiliser.