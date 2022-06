Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Le pays reprend son destin en main

En signant leur première victoire le 8 juin 2022 après les contre-performances depuis le 17 novembre 2020, les Diables rouges ont désormais un avantage psychologique conséquent avant d'aborder la double confrontation du mois de septembre, décisive face au Sud Soudan.

Après sa lourde défaite 4-0 concédée à Bamako, au Mali, le Congo se devrait de réagir face à la Gambie pour relancer ses chances de qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, en Côte d'Ivoire. Des changements dans le onze de départ s'imposaient par rapport à l'équipe qui a joué contre le Mali. Dans les buts, Pavhel Ndzila a été titularisé pour la première fois à la place de Christoffer Mafoumbi. Raddy Hokemba Ovouka, Jose Fred Dembi, Harvy Ossété, Prestige Mboungou , Antoine Makoumbou et Prince Vinny Ibara ont bien justifié sur le terrain la confiance que le sélectionneur adjoint a placée en eux.

Ainsi, les Diables rouges ont battu par 1-0 les Scorpions de la Gambie au stade Alphonse-Massamba-Débat, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN, en y ajoutant de la manière même si le manque de précision dans les meilleures situations qu'ils ont obtenues les a contraints à faire preuve de beaucoup de patience.

Antoine Makoumbou a enfilé le costume de sauveur sur un exploit personnel. Un passement de jambes plus une frappe enchaînée de plus de 30 m à la 74e mn a suffi pour faire la différence sur la première frappe cadrée des Congolais. Ils doivent, d'ailleurs, faire mieux. Les attaquants ont été approximatifs dans le dernier geste, en témoigne la reprise de Thievy Bifouma sur la barre transversale à la 85e mn, après un excellent travail du Montpelliérain Beni Makouana. La reprise de la tête de Prince Vinny Ibara fuyant le cadre et le coup franc de Makoumbou sur le petit filet ont symbolisé toutes les difficultés du Onze national à se montrer efficace devant les buts.

Récent vainqueur de la Ligue des champions avec le WAC, Guy Mbenza a manqué d'inspiration à chaque fois qu'il se présentait face au but. Il a tenté de dribbler le gardien mais la balle lui a collé au pied à la 22e mn. Ce manque de réalisme est le point sur le quel devrait insister le staff technique lors des prochains matches.

" Nous avons fait une très bonne première mi-temps depuis que nous sommes là avec le coach Paul. On a eu beaucoup d'occasions, malheureusement on ne les a pas mises au fond. A la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs d'insister et d'oser. On méritait de marquer un but. Ils l'ont eu en seconde mi-temps quand Antoine a sorti une frappe de très loin. C'est magnifique pour le public et pour nous ", a souligné Fredéric de Meyer, le sélectionneur adjoint du Congo.

L'essentiel est fait et les trois points permettent au Congo de quitter la dernière place pour la deuxième, gardant ainsi intactes ses chances de qualification. Le Mali a confirmé sa première place en battant, le 9 juin, le Soudan du Sud 3-1. Les Aigles comptent six points devant le Congo et la Gambie ( trois points) et le Sud Soudan (zéro point). Lors des deux prochaines journées, la Gambie affrontera le Mali et le Congo le Soudan du Sud.

" Dans deux ou trois jours, je serai en Belgique pour voir le coach Paul, discuter et préparer la suite car nous avons deux matches très importants au mois de septembre. On doit essayer de prendre le maximum de points. Le travail n'est pas fini. C'est juste un premier pas et il faudrait gagner les autres. A nous de continuer et d'essayer de nous qualifier à la CAN 2023 ", a déclaré l'adjoint de Paul Put.

" La première mi-temps, le Congo a contrôlé le match et a créé beaucoup d'occasions. Le but, c'est une surprise, un tir de 30 ou 35 m. L'arbitre n'a pas pris les meilleures décisions. Il pouvait donner un penalty au Congo en première mi-temps. En seconde mi-temps, il a pris des décisions contre nous en multipliant des cartons jaunes. Mais je pense que le Congo a plus provoqué la chance que nous. Nous savions que c'était une très bonne équipe. Et nous sommes avec lui, deux favoris pour la deuxième place ", a reconnu Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie.