Congo-Brazzaville: Livre - " A biste de nas " à la rencontre du public

Le poète congolais, Emeraude Kouka, a présenté et dédicacé son deuxième recueil " A biste de nas ", le 8 juin à l'Institut français du Congo de Brazzaville. Dans la poésie congolaise, plusieurs figures émergent et se distinguent de par leur style et leur langage éclairant ainsi que structurant, parmi lesquelles on compte depuis peu Emeraude Kouka, jeune écrivain dont l'émotion poétique est d'emblée marquée par l'élite et la recherche d'une rhétorique savante.

En effet, comme dans son premier recueil " Hérésiarque toute la lyre ", cette rhétorique se donne également à lire dans " A biste de nas ", son deuxième ouvrage publié aux éditions Kemet, en 2021. Après la présentation de l'ouvrage par l'écrivaine Dimixson Perfection Winner, le public a eu l'honneur de suivre la critique littéraire faite par Rosin Loemba. Selon lui, l'auteur est ironique dans ses propos et sa volonté poétique débouche sans cesse sur une expression critique du réel ; et dans ce deuxième recueil, l'univers social est plus qu'inspirant et nourrit l'imaginaire créatif et exotique du poète.

" En tout état de cause, il convient de signaler que l'écriture poétique d'Emeraude est savante et se caractérise par la recherche du mot juste et peut-être rare. C'est un choix personnel, mais qui semble tantôt contraignant pour le lecteur moyen. Aussi, son écriture tend beaucoup plus vers l'art classique et fait répandre en son sein un désir inouï de vanter également la beauté des lieux et de la langue, particulièrement du français ", a-t-il déclaré.

Au terme de la lecture et du regard de l'œuvre par ces deux écrivains congolais, Emeraude Kouka a dit s'être découvert à travers leur analyse. " On manque parfois de recul soi-même lorsqu'on parle de son travail. Moi j'ai un regard qui est très intimiste, très subjectif de mon travail. Un regard qui est lié à ce que je sais de mon processus de création. Et là en écoutant, il y a cette distance que j'ai sentie et des éléments relevés que je n'avais peut-être pas vu depuis le départ. Merci car cela me servira aussi de petits éléments de méditation à travers lesquels je pourrai poser un regard nouveau sur mon travail ", a-t-il fait savoir.

L'un des temps forts de cette rencontre littéraire a été également l'interaction entre l'auteur et le public à travers une série de questions auxquelles Emeraude Kouka s'est donné le plaisir de répondre, et le public de l'écouter. Concernant le rapport couverture et contenu, il a signifié que " les poèmes que vous trouverez ont tous été écrits en moins de cinq minutes. Je voulais laisser libre recours à mon inspiration, ce qui renvoie à une écriture impulsive, c'est-à-dire au pif. D'où le titre "A biste de nas" qui est une locution française voulant simplement dire à vue de nez. Tout sur la couverture converge vers la signification du titre, notamment l'image ainsi que le rouge et jaune comme couleur du blason de l'Occitanie ".