Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Une dizaine de morts en 2 jours à Masisi

Une dizaine de morts a été enregistrée jeudi 9 et vendredi 10 juin dans le secteur de Katoyi et dans la chefferie des Bashali, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). La société civile indique que sept personnes ont été tuées lors de l'attaque armée perpétrée jeudi, par des hommes armés non identifiés contre le site des déplacés à Kashuga/ Kijagagati.

Cette attaque a aussi fait deux blessés parmi les déplacés. Un policier a été assassiné à Kikoma vendredi 10 juin par des bandits armés inconnus dans le groupement Nyamaboko 2, en secteur de Katoyi, ajoute la source.

Une autre personne a été décapitée à la machette par des hommes armés, dans le village de Bishange-Luzirandaka, dans le même secteur de Katoyi, en groupement Mupfuni Shanga.

Ce même vendredi, un militaire FARDC a été également abattu par des porteurs d'armes incontrôlés à la barrière de Nteko, dans la chefferie des Bashali, tandis que dans le village Luunde, en groupement Matanda, un civil a été blessé par balle tirée par un policier. La victime a succombé peu après dans une structure sanitaire à Rubaya.

La société civile territoriale de Masisi, qui déplore tous ces cas malheureux, dénonce, avec fermeté, cette hausse de taux de criminalité. Telesphore Mitondeke exhorte les autorités congolaises à renforcer les mécanismes de protection des civils et de leurs biens, le plus urgemment possible.

Il plaide pour que la justice soit mise à contribution aussi, surtout pour les cas dont les présumés auteurs sont bien identifiés.