Afrique: 62ème anniversaire de l'Indépendance - Risque d'explosion sociale au lendemain des fêtes

Plusieurs animations sont prévues durant les fêtes

L'ambiance de fête à l'occasion de la célébration du soixante-deuxième anniversaire de l'Indépendance peut vite retomber à l'issue du 26 juin face à la pression des hausses des prix du carburant qui guette les ménages.

Ce mois de juin, comme chaque année, sera marqué par la célébration de la fête de l'indépendance. Des programmes de festivités sont au rendez-vous pour faire revivre la flamme du patriotisme. Le tout pays entre dans une ambiance de fête. Le décor est planté dans certaines ruelles de la capitale, avec les installations de jeux de lumières pour illuminer les quartiers.

Districts. Des groupes évangéliques, des " cultes de grâces et de bénédiction ", sont invités à la célébration et bénéficient d'une mention spéciale lors du conseil des ministres de mercredi dernier. Sans pour autant laisser tomber les kermesses habituelles qui font la gloire de la fête de l'indépendance surtout dans les zones rurales. Le grand défilé militaire sera en effet, le clou du spectacle et le tout sera couronné par le lancement des feux d'artifices dans tous les districts.

Carburant. Le gouvernement promet alors une " organisation exceptionnelle " qui sera dédiée " pour la promotion de la paix ". Mais l'ambiance de fête est plombée par la conjoncture qui prévaut. La liesse peut être rattrapée par les réalités de la vie quotidienne. La hausse du prix du carburant guette les épargnes familiales. Et les discussions sur ce sujet brûlant sont houleuses entre l'Etat et les opérateurs pétroliers.

Pauvreté croissante. Le président de la République a déjà prévenu que cette hausse sera inéluctable. L'effectivité de cette mesure sera, pourtant, dure à avaler pour les ménages. Elle laisse entrevoir un risque d'explosion très élevé, analysent les observateurs. La dernière note de conjoncture publiée par la Banque mondiale a averti que " le mécontentement social pourrait s'intensifier dans un contexte de pauvreté croissante, de hausse de l'inflation et d'absence de réformes de fond ".

Flambée des prix. La hausse des prix du carburant va doper l'inflation. Et dans ce cas, les ambitions de relance de l'économie risquent de se heurter à des problèmes sociaux. La hausse des salaires annoncée, qui a pour vocation d'alléger le choc, devrait faire face à la flambée des prix à la consommation. L'initiative est douchée et le moral des ménages peut retomber. Le gouvernement est, une fois de plus, sollicité à faire preuve de créativité dans les mesures, au risque de payer le prix fort.