Cote d'Ivoire: Financements du PND 2021-2025 - Nialé Kaba lance un appel aux partenaires nationaux et internationaux

Le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires au développement, organise le 15 juin prochain, le groupe consultatif pour la mobilisation des financements du Plan national de développement (PND 2021-2025). Le montant à mobiliser au cours de cette réunion est de 9 335,6 milliards de FCFA.

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba l'a annoncé hier, mercredi 8 juin 2022, lors d'une conférence de presse, en présence de la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, Coralie Gevers. " La mise en œuvre efficace des projets et programmes du PND 2021-2025 nécessite la mobilisation de tous, en particulier les bailleurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les investisseurs privés ", a indiqué la ministre.

La tenue de ce groupe consultatif, selon la ministre Nialé Kaba, répond à l'objectif majeur du gouvernement ivoirien de partager la vision de la Côte d'Ivoire contenue dans le PND 2021-2025 et mobiliser les financements extérieurs et nationaux, publics et privés, nécessaires à la mise en œuvre de ce PND.

Par ailleurs, il s'agira pour la Côte d'Ivoire d'obtenir des engagements de financement auprès des partenaires au développement traditionnels et de ceux des pays émergents (Chine, fonds arabes, aide bilatérale et prêts commerciaux des pays BRICS ... ) ; de présenter les opportunités d'investissements des secteurs porteurs de croissance et capter les investissements qui en résulteraient ; de sécuriser les financements pour combler le gap financier annuel nécessaire au bouclage du financement global du PND ; de renforcer la coordination, l'harmonisation et les partenariats entre le gouvernement, les bailleurs bilatéraux et multilatéraux et les investisseurs privés ; et enfin, de renforcer les liens avec des partenaires et investisseurs " non traditionnels " tels que les fonds souverains et les pays émergents.

Présentant le PND 2021-2025 et ses piliers, Nialé Kaba a indiqué que l'ambition du gouvernement est d'aller encore plus loin dans la transformation structurelle de l'économie nationale et dans l'amélioration des conditions de vie des populations sur toute l'étendue du territoire. Aussi le PND 2021-2025 met-il l'accent sur l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappes ; le développement du capital humain et la promotion de l'emploi ; le développement du secteur privé et de l'investissement ; le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale ; le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique et le renforcement de la gouvernance, la modernisation de l'État et la transformation culturelle.

Sur la base de ces 6 piliers, il est prévu des investissements sur la période 2021-2025 estimés à59 000 milliards de FCFA (environ 100 milliards de dollars USD), dont 74% d'investissements privés et 26 % d'investissement publics. " Nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui contribuera à accélérer le développement économique du pays. C'est ce secteur qui, tout en étant la principale source d'emplois, va stimuler l'innovation et le transfert de technologie ", a justifié la ministre. Notons que le groupe consultatif sera articulé par une cérémonie d'ouverture présidée par le président de la République, une table ronde des bailleurs de fonds, des panels pour présenter les opportunités d'investissements en Côte d'Ivoire et des séances B to B et B to G à l'attention des investisseurs.