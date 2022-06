Afrique: CAN 2023 - La Côte d'Ivoire et la CAF à l'heure de la formalisation de leur collaboration

La CAN 2023 en Côte d'Ivoire n'est pas un leurre. Et il ne saurait en être autrement au vu de l'engagement personnel du chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Décidé offrir à l'Afrique et au monde la Coupe d'Afrique des Nations la plus aboutie, jamais organisée sur le continent, il ne ménage aucun effort pour en réussir l'organisation. Et la Confédération africaine de football (CAF) vient d'en avoir la ferme assurance des autorités ivoiriennes à respecter les engagements pris vis-à-vis de sa jeunesse et au-delà de la jeunesse du continent d'accueillir la 34e édition de la CAN.

Présent sur le sol ivoirien depuis le mardi 7 juin pour un séjour de 72 heures, le secrétaire général de la CAF a été reçu, ce jeudi 9 juin, par le Premier ministre Patrick Achi, à la Primature dans la commune administrative du Plateau à Abidjan. Accompagné du ministre des Sports Paulin Claude Danho, du président du COCAN 2023 Albert François Amichia et du premier vice-président de la FIF, Malick Tohé, par ailleurs président de la Commission organisation du COCAN, Veron Mosengo-Omba a dit être venu présenter "les trois instruments juridiques" à même de formaliser la collaboration de la CAF avec l'Etat ivoirien.

"Je suis venu présenter les trois instruments qui vont formaliser notre collaboration avec la FIF, le comité local d'organisation et ainsi le gouvernement ivoirien. Les trois instruments sont les lettres de garantie du gouvernement qui s'engage auprès de la Fédération pour la livraison des installations de la CAN 2023, le contrat d'accueil (host agreement) qui mentionne les conditions et les termes de l'organisation de la CAN et le document final d'engagement qui confirme cet engagement", a déclaré le patron de l'administration de la CAF.

Mais avant, Veron Mosengo-Omba a marqué sa satisfaction face à l'avancement des travaux. "Le calendrier des travaux avance très bien et nous sommes très contents", a-t-il dit, au sortir de l'audience avec le chef du gouvernement. Un gouvernement et son cher, le Premier ministre, et aussi le président de la République, Alassane Ouattara, qu'il a chaleureusement félicités et remerciés pour "l'engagement permanent" et aussi pour "l'attention" qu'ils portent à l'organisation prochaine de la CAN en juin 2023 en Côte d'Ivoire.

Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, s'est montré plus rassurant quant à la livraison de l'ensemble des infrastructures, le 31 décembre 2022. Afin de donner forme à la vision claire du président de la République de faire de cet événement "la CAN de l'hospitalité, une CAN exceptionnelle sur la terre d'espérance de la Côte d'Ivoire". Ajoutant que ce sont plus de 500 milliards de FCFA investis dans les infrastructures sportives et d'hébergement.