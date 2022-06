Algérie: 60e anniversaire de l'indépendance - Le logo officiel des festivités dévoilé

Alger — Le logo officiel des festivités commémoratives du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale a été dévoilé jeudi à Alger, un graphique avec une conception véhiculant un message profond traduisant la sacralité de l'évènement et sa place dans l'histoire de l'Algérie.

Dans son allocution lors de la cérémonie de présentation du logo, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua a souligné que "cette grande occasion est à la hauteur de l'histoire de notre vaillant peuple et ses épopées durant la résistance populaire, du mouvement national et de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954".

La célébration de ce glorieux anniversaire "revêt une grande importance dans la préservation de la mémoire de la Nation et l'attachement au serment des Chouhada", en ce sens qu'elle permet de mettre en avant "ce bond qualitatif" marquant le passage de la bataille de libération à la bataille de construction et d'édification et l'amorce de l'étape de renouveau de l'édifice national, dont les contours se profilent à l'horizon conforté de jour en jour par les nouvelles générations".

L'adoption du logo officiel vient couronner un processus de plusieurs phases entamé par le lancement d'un concours national pour la réalisation de ce logo, puis l'installation d'un groupe de travail pour la sélection des œuvres qui a soumis 13 logos à la commission nationale de la célébration des journées et des fêtes nationales.

Ladite commission a sélectionné, à son tour, trois (3) œuvres soumises à la commission de supervision des préparatifs du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance présidée par le Premier ministre.

Le logo, de forme circulaire arboré de 60 étoiles, symbolise l'union, l'unité nationale et les années d'indépendance. A son centre, figure les pages d'un livre en allusion au registre de la Mémoire nationale, sa première page, en doré, exprimant le lien solide entre l'Armée de libération nationale (ALN) et l'Armée nationale populaire (ANP) et sa contribution au renforcement de la cohésion nationale.

Ce graphique évoque le professionnalisme de l'ANP qui possède les capacités requises pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. La science et le développement technologique que connait l'Algérie dans sa soixantième année d'indépendance, apparaissent aussi dans le logo.

Le logo sélectionné a été conçu par Abdelmalek Zelagui issu de la wilaya d'Oum El Bouaghi. Il est ingénieur d'Etat en électrotechnique qui compte à son actif de nombreux logos au niveau local et international remportant plusieurs prix.