Algérie: JM-Oran-2022 - Le CIJM fête à Oran ses 61 ans d'existence

Alger — Le Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) fêtera ses 61 ans d'existence à Oran, à l'occasion de la 19e édition de la manifestation prévue du 25 juin au 6 juillet, et pour laquelle tous les ingrédients ont été réunis pour réussir ces joutes et en faire les plus attractives.

Avant d'en arriver au rendez-vous d'Oran, le CIJM a connu une traversée du désert qui a commencé d'abord avec une idée de Muhammad Mustafa Shakib Tahir Pacha, président du comité olympique égyptien (1946-1954) et membre de l'exécutif du CIO à l'époque, qui a suggéré, lors des Jeux olympiques de Londres de 1948, l'idée de créer des jeux régionaux au niveau des pays méditerranéens. Après une édition non officielle en 1949, son projet se concrétise en 1951 avec l'organisation de la première édition officielle des Jeux méditerranéens à Alexandrie (Egypte).

Néanmoins, la création d'un organisme en charge de la gestion de ses jeux n'est intervenue officiellement que le 16 juin 1961 à Athènes, sur proposition du Libanais Gabriel Gemayel, membre du Comité International Olympique (CIO), qui a suggéré, lors de la 3e édition des Jeux méditerranéens en 1959 à Beyrouth, la création d'un Comité permanent, afin d'assurer la viabilité des jeux.

L'année 1961 marqua ainsi la naissance du CIJM, une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif. Elle sera composée depuis, des Comité nationaux olympiques des deux rives de la mer méditerranée (CNO) affiliés et des membres du CIO.

Depuis cette date, cinq présidents se sont succédé à la tête de cette instance, mais celui qui restera le plus longtemps à ce poste, est l'Algérien Amar Addadi (2003-2020) qui aura marqué sa présence durant 18 ans, avant son remplacement par l'Italien Davide Tizzano, l'actuel président.

Le comité de direction du CIJM est composé de 7 membres élus tous les quatre ans, à l'issue du Congrès du CIJM qui se réunit, traditionnellement, à la veille de l'ouverture de chaque édition des jeux. Il comprend, un président, deux vice-présidents (dont un appartenant au pays organisateur de l'édition), mais le congrès a renoncé, plus tard à cette directive. Le Comité comprend aussi un secrétaire général et trois autres membres.

Le Comité international des Jeux méditerranéens est l'organisation des Comités nationaux olympiques qui préside, règlemente, et organise les Jeux méditerranéens. L'instance internationale est reconnue par le Comité international olympique, et partage ses principes fondamentaux: promouvoir le sport, diffuser l'esprit olympique, soutenir l'enseignement du sport, renforcer les valeurs de la paix et de la fraternité entre les peuples, en particulier en ce qui concerne les pays du bassin méditerranéen.

26 pays riverains de la Méditerranée font partie du CIJM: Albanie, Algérie, Andorre, Bosnie Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Kossovo, Libye, Liban, Macédoine du nord, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Portugal, Syrie, Saint Marin, Serbie, Slovénie, Tunisie, Turquie.

Le CIJM dont le siège actuel se trouve à Athènes, est propriétaire des Jeux Méditerranéens et détient tous les droits. Il désigne, tous les 4 ans, soit 6 ans avant l'édition concernée, la ville à qui il en confiera l'organisation, sous un logo, représentant trois anneaux (bleu ciel sur fond blanc), qui matérialisent les trois continents qui bordent cette mer, élément commun et rassembleur (l'Europe, l'Afrique et l'Asie).

Cet emblème a fait son apparition pour la première fois lors de l'édition de Split en 1979. Les langues officielles du CIJM sont le français, l'anglais et l'arabe.

Cinq personnalités dont l'Algérien Addadi se sont succédé à la présidence

Depuis sa création officiel, le 16 juin 1961, le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) a vu défiler cinq présidents qui se sont succédés à la tête de cette instance, mais avec une présence très remarquée de l'Algérien, Amar Addadi qui a présidé aux destinées de cet organisme non gouvernemental, durant cinq mandats, de 2003 jusqu'au 2020.

Le président est élu tous les quatre ans, à l'issue du Congrès du CIJM qui se réunit, traditionnellement, à la veille de l'ouverture de chaque édition des jeux.

Outre le président, le comité directeur de l'instance comprend, un secrétaire général, trois membres et deux vice-présidents (dont un appartenant au pays organisateur de l'édition), avant que le congrès renonce, un plus tard à cette directive.

Le premier bureau exécutif du CIJM a été présidé de 1961 à 1979 par le Libanais Gabriel Gemayel, et comprenait en son sein le défunt Hadj Mohamed Zerguini, ancien président du Comité olympique algérien (1968-1983). Il est alors le premier à avoir intégré, en qualité de 2è vice-président le comité directeur du CIJM dont le siège est à Athènes en Grèce.

Le deuxième mandat (1979-1987) a été assuré par le Tunisien Mohamed Mzali, avant que ne lui succède le Français Claude Collard de 1987 à 2003.

L'Algérien Amar Addadi prend ensuite le relais et dirige l'instance du CIJM durant cinq mandats consécutifs, soit de l'année 2003 jusqu'à 2020.

Le 5e et actuel président du Comité international des jeux méditerranéens est l'Italien Davide Tizzano, élu en 2021 pour un mandat allant jusqu'à 2025.

Cinq Algériens ont siégé au bureau exécutif depuis 1961

Cinq personnalités algériennes ont siégé au bureau exécutif du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) depuis sa création en 1961:

Hadj Mohamed Zerguini (2e vice-président 1961-1979)

Abdennour Bekka (membre)

Mustapha Larfaoui (membre)

Amar Addadi (Président-2003-2020)

Abderrahmane Hammad (membre 2021-2025).

Composante du bureau exécutif 2021-2025 du CIJM

La composante du Bureau exécutif du Comité international des Jeux méditerranéens pour la période 2021-2025, présidée par l'Italien Davide Tizzano et où l'Algérien, Abderrahmane Hammad (Algérie), est également membre.

Président: Davide Tizzano (Italie)

1er Vice-Président: Mehrez Boussayene (Tunisie)

2ème Vice-Président: Bernard Amsalem (France)

Secrétaire Général: Iakovos Filippousis (Grèce)

Trésorier: Yiotis Ioannides (Chypre)

Membres: Abderrahmane Hammad (Algérie), Mme. Ljiljana Ujlaki Subic (Croatie), Mme. Elif Ozdemir (Turquie), Cayetano Cornet (Espagne), Abdellatif Idmahamma (Maroc), Blaz Perko (Slovénie), Mohamed Gremida (Libye), le Général Souhail Khoury (Liban), Julian Pace Bonello (Malte), Mireia Belmonte Garcia (Espagne).