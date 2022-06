Tunisie: Lamamra reçu à Tunis par le Président Kais Saied

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu vendredi au Palais de Carthage par le Président de la République tunisienne, M. Kais Saied à qui il a remis un message de la part du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu vendredi au Palais de Carthage par le Président de la République tunisienne, M. Kais Saied à qui il a remis un message de la part de son frère le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et transmis ses salutations et ses vœux de stabilité et de prospérité pour la Tunisie, et son souci de poursuivre le renforcement des relations fraternelles entre les deux pays et peuples frères", précise le communiqué

"Pour sa part, le Président Kais Saied a chargé le ministre Lamamra de transmettre ses salutations fraternelles et sa profonde considération à son frère le Président Tebboune, ainsi que sa volonté d'œuvrer, dans un climat empreint de confiance mutuelle totale, à promouvoir, aux plus hauts niveaux, les relations bilatérales séculaires et fraternelles", selon la même source.

Et d'ajouter que "la rencontre a été une occasion pour passer en revue tous les aspects de la coopération bilatérale, au vu de la nouvelle dynamique opérée sous la supervision directe des dirigeants des deux pays, en sus des développements survenus dans la région et les questions d'intérêt commun aux niveaux arabe et africain à la lumière des répercussions générées par les tensions croissantes sur la scène internationale".

Lire aussi: Le chef de la diplomatie tunisienne salue la "tradition de concertation" entre les Présidents Tebboune et Saied

Dans sa déclaration à la presse au terme de la rencontre, M. Lamamara a souligné que sa visite en Tunisie "porte sur deux volets, le premier concerne les relations bilatérales, la rencontre ayant permis d'évaluer le progrès réalisé en termes d'application des différentes conventions et convergences enregistrées lors de la visite de M. Tebboune à Tunis le 17 décembre dernier".

Le deuxième volet de la visite concerne "les concertations tripartites algéro-tuniso-libyenne qui interviennent en consécration d'une année de concertation et de coordination entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays sur la situation prévalant dans la région, notamment en Libye, ainsi que les différents développements enregistrés sur les plans, arabe et africain, outre les retombées des tensions enregistrées sur la scène internationale", conclut le document.