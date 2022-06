Algérie: Acheminement d'une cargaison "importante" d'aides médicales au Niger

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a supervisé vendredi une opération d'acheminement d'une cargaison "importante" d'aides médicales, composée de matériels et d'équipements médicaux, au Niger, et ce dans le cadre du renforcement des relations de partenariat, de solidarité et de coopération avec les pays voisins.

Deux avions cargo militaires ont décollé de la base militaire de Boufarik (Blida), transportant une cargaison d'aides composée de matériels et d'équipements médicaux, à destination du Niger, et ce dans le cadre du renforcement des relations de partenariat, de solidarité et de coopération avec les pays voisins.

M. Benbouzid qui est accompagné d'une délégation composée de directeurs de l'administration centrale du secteur et d'experts doit rencontrer son homologue nigérien avec qui il examinera les opportunités de transfert de l'expertise des staffs médicaux algériens dans les différentes spécialités", au Niger, ainsi que "le renforcement et l'élargissement des domaines de coopération et de partenariat dans le domaine de la santé, au mieux des intérêts des deux pays".