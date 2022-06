Sénégal: Osamu Izawa - "Nous allons ouvrir un nouveau chapitre de nos relations avec de grands projets"

Dakar — Le nouvel ambassadeur du Japon au Sénégal, Osamu Izawa, a insisté vendredi sur le "changement de chapitre" en cours dans les relations entre Dakar et Tokyo, lesquelles seront basées sur la promotion de grands projets, dans le cadre du concept "marcher ensemble".

Le diplomate nippon, arrivé au Sénégal à la fin du mois de février dernier, s'exprimait ainsi au terme d'une rencontre avec des responsables d'organes de presse sénégalais.

Dans le cadre de l'approfondissement des relations bilatérales entre Dakar et Tokyo, il a annoncé l'organisation, sous peu de temps, d'une cérémonie d'échange de notes sur des projets liés à la santé, à l'agriculture et aux ressources humaines.

Evoquant la nouvelle approche du Japon axée sur de projets structurants à l'image de l'usine de dessalement de l'eau de mer de Ouakam, à Dakar, le nouvel ambassadeur a exprimé sa volonté d'encourager les entreprises japonaises à investir au Sénégal.

"Mitsubishi va créer une usine pour fabriquer des engrais au Sénégal", a-t-il annoncé, soulignant l'intérêt de grandes entreprises japonaises, dont Sumitomo, Kamatsu, Karlmol, Kagome, pour le gaz et le pétrole découverts au Sénégal.

"Tout récemment, nous avons commencé l'irrigation au niveau du fleuve Sénégal. Si ça marche, on peut atteindre 60 pour cent d'autosuffisance en riz au bout de trois ans", a aussi indiqué Osamu Izawa, rappelant que les résultats dans ce domaine font état de 27,9 pour cent et 37,2 pour cent respectivement en 2010 et 2019.

Ce nouveau chapitre qui s'ouvre dans les relations entre les deux pays, n'efface pas pour autant le volet ancien de la coopération entre les deux pays, lequel est basé sur les prêts et dons, et orienté vers les secteurs de l'agriculture, de la pêche, des infrastructures, de la formation professionnelle, de la santé et de l'éducation.

Aussi l'approfondissement des relations embrasse-t-il globalement trois volets : la coopération économique au développement, le business et la coopération scientifique et technique, ainsi que les échanges humains et culturels.

D'autres domaines de coopérations sont aussi envisagés. Il s'agit notamment de la coopération sur la scène internationale et pour l'Afrique dans son ensemble, avec la TICAD 8 (27 et 28 août en Tunisie) sous la présidence sénégalaise de l'Union africaine et le soutien à la paix et la stabilité en Afrique, entre autres axes.

Pour les perspectives d'avenir à moyen et long terme, le diplomate a esquissé des chantiers liés à la TICAD9, la Conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique et à l'Expo 2025 Osaka, dans la région de Kansai.

Les perspectives s'ouvrent également sur les JOJ Dakar 2026 et la promotion de la coopération sportive telle que le projet de construction d'un centre d'entrainement de karaté à Dakar, etc.

Le Sénégal et le Japon célèbrent cette année le 62 anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Jusqu'en 2018, le montant cumulé de l'aide publique au développement nippone était d'environ 914 milliards de francs CFA, selon Arai Tatsuo, ancien ambassadeur du Japon au Sénégal.

Selon les statistiques de l'OCDE (Organisation de la coopération pour le développement économique), le Japon est le troisième pays donateur après la France et les États-Unis en 2017.