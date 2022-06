Afrique du Nord: Coupe arabe de futsal - L'EN aux côtés des sélections du Koweït, de la Mauritanie et de la Somalie

Le tirage au sort de la Coupe arabe de futsal, effectué jeudi à Riyad, en Arabie Saoudite, a placé les Lions de l'Atlas, détenteurs du titre, dans le groupe A avec le Koweït, la Mauritanie et la Somalie.

L'édition 2022 de la Coupe arabe de futsal, prévue en Arabie Saoudite du 19 au 29 juin sous l'égide de l'Union arabe de football association (UAFA), connaîtra la participation de dix équipes, a annoncé jeudi la UAFA.

Le groupe B est composé de l'Egypte, de l'Irak et de l'Algérie, alors que l'Arabie Saoudite, la Palestine et la Libye forment le groupe C.

Les trois premières équipes du groupe A, les deux premières équipes des groupes B et C ainsi que la troisième meilleure formation des poules B et C se qualifieront pour le deuxième tour.

Les matchs des quarts de finale et des demi-finales se joueront avec un système à élimination directe, jusqu'au match de clôture.

Il convient de rappeler que dans le cadre de la préparation pour cette Coupe arabe, la sélection marocaine de futsal avait dominé son homologue des Comores sur le score de 8 buts à 1, lundi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les buts de l'équipe nationale ont été marqués par Saad Knia, Soufiane El Mesrar, Youssef Jaouad et Soufiane Bourit.

Dans un autre match amical disputé samedi, la sélection marocaine avait battu le même adversaire par 4 buts à 1.