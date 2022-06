Afrique: 1er Forum international d'échange entre le Maroc et l'Espagne - Des questions d'actualité liées au football à l' ordre du jour

Des acteurs sportifs marocains et espagnols se sont réunis, jeudi à Rabat, pour échanger sur plusieurs questions d'actualité liées au football, à l'occasion du 1er Forum international d'échange entre les Royaumes du Maroc et d'Espagne.

Organisé par l'Union des journalistes sportifs marocains, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de football et le Comité national olympique marocain, ce forum est axé sur plusieurs thèmes, à savoir "Violence sportive et sécurité", "Nouvelles technologies", "VAR FIFA", "Les mécanismes de résolution des conflits dans le sport", "Modèles d'un club de football de base" et "Gestion et direction".

Selon Abdelhadi Ennaji, président de l'Union des journalistes sportifs marocains, cet événement, réunissant journalistes, responsables administratifs, dirigeants, arbitres et entraîneurs, a pour objectif d'échanger les expériences et de prendre connaissance du modèle espagnol dans la gestion de certaines questions liées au football.

"Par cet événement, nous cherchons à jouer pleinement notre rôle de partenaires et d'acteurs dans le domaine sportif, notamment le football", a précisé M. Ennaji à la MAP, ajoutant que des experts et des responsables de tous bords tenteront, à travers leurs interventions, de décortiquer plusieurs questions d'actualité liées au football.

Il y a, en effet, des phénomènes et des problématiques qui s'imposent actuellement, en lien avec la violence dans les stades, la VAR qui est mise en question par plusieurs événements, notamment le penalty injuste sifflé contre le Raja de Casablanca au profit d'Al Ahly en Ligue des champions, les problèmes d'ordre juridique impliquant, notamment, les clubs, les dirigeants, les joueurs et les entraîneurs et la technologie et l'analyse sportive, a-t-il relevé.

Les axes de ce forum se déclinent en plusieurs thématiques liées à la "Sécurité dans les événements sportifs: Propositions et clés", "Analyse dans le football d'élite", "Projet VAR: Préparation d'un match professionnel" et "La gestion d'une équipe professionnelle dans la Liga espagnole".

Il s'agit, également, des "Mécanismes de résolution des conflits dans le sport par les instances sportives spécifiques au niveau national et international: L'arbitrage, la médiation et les litiges devant les chambres de la FIFA (le tribunal de football)" et "Le modèle espagnol dans le football de base; modèles SALGUI/ les compétences et le rôle d'un directeur sportif dans un club professionnel".