Algérie: Intensifier la recherche sociologique pour éviter de recourir aux réseaux sociaux

Mascara — La nécessité d'intensifier la recherche sociologique pour mettre fin au recours effréné aux réseaux sociaux a été soulignée par les participants au colloque national sur les mutations sociales en environnement numérique organisé jeudi à Mascara.

L'enseignante Zakandri Houria, de l'université de Blida, a estimé qu'à l'heure actuelle les réseaux sociaux sollicitent "plus que jamais les moyens technologiques modernes de communication, ce qui provoque une anarchie dans le traitement de l'information, nonobstant les effets négatifs pour le récepteur. Cette situation nécessite l'intensification d'une recherche sociologique".

Pour sa part, l'enseignant Fahem Abka de l'Université Alger 3 a mis l'accent sur l'importance d'une recherche sociologique pour "mieux connaitre les raisons du recours aux sites des réseaux sociaux non réglementés", appelant à intensifier les études, notamment par les laboratoires de recherche en sociologie des universités du pays.

L'enseignant universitaire Bellifa Miloud de Sidi Bel-Abbes a, quant à lui, appelé les chercheurs en sociologie à contacter les universités du pays pour approfondir la recherche sociologique afin d'étudier les véritables raisons conduisant à l'utilisation des sites de réseaux sociaux.

Pour l'universitaire de Biskra, Dalila Djerrah, "il ne faut pas avoir uniquement un regard négatif sur les sites de réseaux sociaux", affirmant que ce moyen de communication moderne a également des aspects positifs, notamment dans le domaine éducatif relatif à l'enseignement technologique et à la sensibilisation.

Pour sa part, Noureddine Semaoun, enseignant à l'université Chlef a recommandé d'aller vers le numérique dans la recherche sociologique afin de moderniser la recherche socio-scientifique et d'obtenir des résultats en adéquation avec la réalité.

L'universitaire de Mascara Benali Nacéra a suggéré de revoir les programmes des sciences sociales et humaines et les adapter aux mutations sociales pour mieux former l'individu et trouver des solutions aux problèmes sociaux.

Organisé par visioconférence à l'initiative de la faculté des sciences humaines et sociales en collaboration avec l'université Mustapha Stambouli de Mascara et l'équipe de recherche sur les techniques d'information et de communication et de génie du comportement social en Algérie relevant de cet établissement d'enseignement supérieur, les présents au colloque ont débattu certains axes abordant, entre autres les concepts théoriques liées aux mutations sociales et à l'environnement numérique, le suivi historique des technologies de l'information et de la communication et leur relation avec le changement social et les perspectives d'études sociales suivant de nouvelles données.