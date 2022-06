Algérie: Skikda - Création du Forum national du développement et de l'intégration économique

Skikda — Le Forum national du développement et de l'intégration économique a été créé, vendredi à Skikda, en présence des représentants de 31 wilayas du pays.

Il a été procédé aujourd'hui, vendredi, au Centre de loisirs scientifiques de Skikda, à l'élection des membres du bureau exécutif au nombre de 7 et les comités de supervision du bureau national du Forum, a déclaré à l'APS son président, Fouad Bouderbala.

La majorité des membres de ce Forum sont des jeunes âgés entre 20 et 40 ans et dont la plupart activent dans le cadre de la société civile et sont également membres au Haut-Conseil de la jeunesse, a ajouté le même responsable.

Ce Forum œuvrera également, selon son président, à "promouvoir le dialogue social ouvert à toutes les parties, et contribuera ainsi à l'encourager et à l'organiser, en plus de garantir et faciliter la médiation et la réconciliation entre les différents acteurs économiques et sociaux, à travers l'implication de la société civile".