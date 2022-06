Gabon: CNSS sous Administration provisoire - Une fausse solution à un problème grave

La CNSS tout comme la CNAMGS sont des organismes sociaux paritaires, alimentés essentiellement par les cotisations des employeurs et celles des travailleurs. Ce sont donc ceux-là les vrais "actionnaires" de ces boîtes et devraient en assurer la gestion et le contrôle.

Ainsi, au cours d'un mandat de 5 ans, par exemple, le Patronat préside le Conseil d'administration pendant que les syndicats exercent la direction générale. Et, l'inverse au cours du mandat suivant.

Placée entre les mains de ceux qui saignent financièrement tous les mois par leurs contributions et qui auront à cœur la bonne utilisation de leur argent, la gestion de ces organismes obéira aux critères rigoureux de la gestion privée.

Que vient donc faire l'État-Employeur, lui-même un piètre contributeur, dans cette affaire, où par décret et tous les ans, il fait et défait les DG, nommés sans un examen préalable des compétences des uns et des autres, parmi les copains, coquins ou militants, qui eux-mêmes recrutent leur parentèle à tour de bras, aggravant les frais de fonctionnement au-delà des normes prudentielles ? C'est de l'abus de pouvoir et c'est insoutenable !

Oui, l'État doit veiller à ce que les missions de ces organismes sont accomplies correctement mais sans immixtion dans leur gestion.

Par conséquent, nommer un administrateur provisoire dont le travail ne sera pas bénévole, dans un jeu de "quitte que je m'y mette", ne résout rien tant qu'un nouveau système de gouvernance paritaire ne sera pas mis en place. C'est plutôt une fuite en avant. On en reparlera.