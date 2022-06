Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Le gouvernement réglemente la profession d'agriculteur et la fonction de DAF

La profession d'agriculteur est désormais encadrée par des textes. Ainsi que celle de directeur des affaires administratives et financières (DAF). Hier mercredi 8 mai, deux décrets ont été adoptés dans ce sens par le gouvernement lors du conseil des ministres présidé par le Président de la République Alassane Ouattara.

Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, le décret portant réglementation de la profession agricole a été pris en application de la loi d'orientation agricole. Il classifie, a-t-il expliqué, les professions agricoles en 11 branches d'activités couvrant tous les aspects de l'agriculture moderne dont la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales, la pêche, l'agro-industrie, l'agro-pharmacie et la biotechnologie.

"L'exercice de l'une des professions liées à ces branches d'activité est assujetti à l'immatriculation du demandeur dans le registre des agriculteurs institué auprès des chambres d'agriculture en vue de revaloriser les professions agricoles ", a-t-il fait savoir. Et d'ajouter que " Cette immatriculation donne droit à la carte professionnelle d'agriculteur ".

Dès qu'on appartient officiellement à la profession d'agriculteur, on bénéficie de tous les services auxquels les agriculteurs ont droit. " Si vous voulez bénéficier de tous les services que l'Etat met à la disposition des agriculteurs, il faut que vous soyez référencés comme tel ", a-t-il insisté.

" Il est important que notre pays s'organise en ce qui concerne les différentes activités ", a situé le porte-parole du gouvernement.

Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, le 2e décret adopté réglemente la mise en œuvre de la norme africaine sur le cacao durable. Elaborée à l'initiative concertée du Conseil café cacao et du Ghana cocoa board sur la base de la norme internationale ISO 34101 en vue de garantir la production de fèves de cacao durable fondé sur le principe de l'amélioration continue, cette norme intègre les bonnes pratiques agricoles, sociales et environnementales ainsi que les exigences des objectifs de développement durable dans le contexte de la production du cacao.

Selon le porte-parole du gouvernement, elle satisfait notamment aux exigences de la professionnalisation des producteurs, de l'amélioration de leurs revenus et aux exigences de qualité du cacao, de l'éradication du travail des enfants et de la protection de l'environnement.

S'agissant du ministère du Budget, un décret a été pris également pour fixer les conditions d'accès à la fonction de directeur des affaires administratives et financières auprès des ministères.

Le ministre Amadou Coulibaly a relevé que cette fonction est exclusivement destinée aux fonctionnaires des catégories A grade A4 à A7 issus des emplois d'administrateur des services financiers et des emplois d'administrateurs civils ou d'ingénieurs ayant respectivement 5 années et 7 années d'expériences professionnelles au moins dans une administration financières chargée de l'élaboration et du suivie de l'exécution du budget de l'Etat. " Ce décret limite la durée maximale de l'exercice de la mission de directeur des affaires financières auprès des ministères à trois ans ", a-t-il signalé.