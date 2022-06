Sénégal: Législatives - Désignation des plénipotentiaires des listes départementales aujourd'hui

Dans la perspective des élections législatives du 31 juillet 2022, le Directeur général des Élections, Tanor Thiendella Fall, rappelle aux coalitions de partis politiques en compétition au niveau départemental de se conformer aux dispositions légales et réglementaires du Code électoral en se rapprochant des autorités administratives préfectorales aux fins de leur notifier leurs plénipotentiaires, au plus tard avant ce vendredi 10 juin 2022.

L'exécution du calendrier républicain pour l'organisation des élections législatives piloté par la Direction générale des élections (Dge) tel qu'annoncé par le président de la République dans son message à la Nation du 31 décembre 2022 et acté lors de la séance du conseil des ministres du mercredi 02 février 2022 suit son cours. " Conformément aux dispositions de l'article L.68 du Code électoral, les coalitions de partis politiques en compétition pour les élections législatives du 31 juillet 2022, doivent désigner un plénipotentiaire auprès de chaque Préfet de département où ils ont présenté des listes de candidats", souligne un communiqué daté du 9 juin qui nous est parvenu. En outre, " la lettre de désignation de ce plénipotentiaire doit être notifiée au Préfet cinquante (50) jours avant la date du scrutin, c'est-à-dire le vendredi 10 juin 2022 ", précise la source.

De manière détaillé, l'Article 68 susvisé dispose que " - Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. Celui-ci a compétence dans tous les bureaux de vote de la circonscription concernée : Pour l'élection présidentielle, la lettre de désignation est notifiée trente-trois jours avant le scrutin ; en ce qui concerne les élections législatives, départementales et municipales, elle est notifiée cinquante jours avant le scrutin ; pour l'élection des Hauts conseillers, celle-ci est notifiée dix-huit jours avant le scrutin.

La correspondance par laquelle l'autorité administrative demande au plénipotentiaire la liste des représentants du candidat ou de la liste de candidats dans les bureaux de vote, doit être envoyée : pour l'élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au moins trente jours avant le scrutin ; pour l'élection des-Hauts conseillers, au moins quinze jours avant le scrutin.

Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d'inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d'inscription des représentants de candidats ou listes de candidats, dans les bureaux de vote, doivent être notifiés, à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative compétente : Pour l'élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ; pour l'élection des Hauts conseillers, au plus tard dix jours avant le scrutin ".

A 50 JOURS DES LEGISLATIVES : Les tâches et opérations pré électorales se poursuivent

Le Président de la République a, par décret n° 2022-162 du 03 février 2022, fixé la date des élections législatives pour le 31 juillet 2022. Depuis lors, malgré quelques contraintes technico-juridiques liées à la complexité du processus, l'administration électorale (le ministère de l'Intérieur, avec le concours de la Dge), la Cena (contrôle et supervision) et les acteurs politiques travaillent à la bonne exécution des taches et opérations pré électorales.

Dans ce cadre, la désignation des mandataires nationaux des coalitions, la révision exceptionnelle des listes électorales du 7 au 31 mars 2022 et le dépôt des filtres (caution et parrainages) ont été effectué avec succès. S'en sont suivis la définition de l'ordre de passage pour le dépôt des dossiers de candidatures tirés au sort et le dépôt des différentes listes du 6 au 8 mai.

Finalement, le Conseil constitutionnel a confirmé les listes retenues auparavant par le ministère de l'intérieur objet de plusieurs recours en annulation en consacrant les huit coalitions qui seront en compétition le 31 juillet 2022. A 50 jours des Législatives du 31 juillet 2022, les opérations et tâches pré électorales se poursuivent.