Sénégal: Sénégal-université - L'UGB lance un laboratoire médias, technologie, information, communication et société

(APS) - L'Université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis, abrite ce vendredi, la cérémonie de lancement du laboratoire " Médias, technologies, information, communication et société " dénommé Lab-MéTICS), annonce un communiqué reçu à l'APS.

Le Lab-MéTICS " se veut un laboratoire pluridisciplinaire de recherche sur les médias, les technologies numériques, l'information et la communication dans leurs rapports avec les sociétés contemporaines ", précise la même source, ajoutant qu'il est rattaché à l'UFR CRAC et à l'école doctorale des sciences de l'homme et de la société (SHS) de l'UGB.

Le communiqué indique que ce laboratoire cible entre autres disciplines, les Sciences de l'information et de la communication (SIC), l'Infographie ou les Arts graphiques et la Sociologie des médias et de la communication.

La Philosophie de la communication, le Droit de l'information et de la communication ou le Droit de la régulation figurent parmi les disciplines ciblées par le Lab-MéTICS dirigé par le professeur Mor Faye.

" Cette orientation pluridisciplinaire, permettant au laboratoire de croiser les regards sur les phénomènes d'information et de communication selon des perspectives aussi variées que complémentaires, constitue un pari heuristique très fécond en termes de production de connaissances et de dynamique de recherches innovantes, aux yeux des initiateurs du laboratoire ", lit-on dans le communiqué.

Il se fixe comme missions : le développement de la recherche fondamentale et appliquée, et de la recherche développement, l'encadrement et la formation à la recherche des doctorants et des étudiants en deuxième année de master, l'appui scientifique des enseignants-chercheurs et des chercheurs, etc.