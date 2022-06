Afrique de l'Est: L'Allemagne appelle les voisins de la RDC à respecter l'intégrité du territoire congolais

Au cours d'une rencontre avec la presse vendredi 10 juin à Kinshasa, l'ambassadeur en RDC, Oliver Schnakenberg a appelé les voisins de la RDC à respecter l'intégrité du territoire congolais, a affirmé son,. Berlin dit attendre les résultats des investigations du Mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL, au sujet du soutien présumé de la rébellion du M23 par le Rwanda, pour avoir des preuves de ce qui s'est réellement passé de part et d'autre.

En attendant ces résultats, le diplomate allemand exhorte toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute escalade et de tout appel à la violence :

" Nous partageons la position exprimée par le Conseil de sécurité des Nations unies très récemment. C'est pourquoi nous appelons tous les pays voisins à respecter et à protéger l'intégrité territoriale de la RDC et à s'abstenir de toute déclaration ou action incendiaire et de toute incitation à la violence. Ce n'est pas acceptable sur tous les côtés des frontières."

Il a par ailleurs condamné les atrocités commises par les groupes armés. " Pendant que nous participons à cette réunion, les gens dans l'Est, ils meurent. Pendant que nous sommes ici, des hommes, des femmes et des enfants sont tués par les groupes armés, par les ADF, par les CODECO, et depuis récemment, de nouveau, par le M23. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces atrocités qui ne sont pas du tout acceptables ", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Olivier Schnakenberg, a annoncé l'arrivée, dès la semaine prochaine, d'une mission de l'Union européenne à Kinshasa. L'objectif de cette mission, selon le diplomate allemand, est de venir amorcer des discussions aussi bien avec les autorités gouvernementales qu'avec les acteurs de la société civile congolaise en vue de jeter les bases d'une nouvelle approche de la résolution de la crise de l'Est de la RDC.