Madagascar: Restauration de mangroves - 200 000 propagules plantées dans la commune de Boanamary

Les parties prenantes engagées dans la restauration des mangroves et la gestion des océans.

Les mangroves jouent un rôle économique et écologique important. C'est pourquoi, une grande sensibilisation et conscientisation des communautés vivant surtout aux alentours des forêts de mangroves, est entamée par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, à travers la mise en œuvre du programme SWIOFish 2, face aux problématiques liées à la dégradation des ressources marines résultant des activités anthropiques. Diverses manifestations ont ainsi été organisées dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale des Océans, trois jours durant à Mahajanga. À titre d'illustration, 200 000 propagules sont plantées à Ambalatany dans la commune rurale de Boanamary. Ce qui permettra de restaurer une forêt de mangroves sur une superficie de 20ha, et partant à la restauration et à la protection des écosystèmes marins et littoraux.

Gestion des océans. Toujours dans le cadre de cet événement, les enjeux, les défis et les opportunités relatives à la gestion des océans sont mis en relief. Nourriture, santé, habitat, emploi, transport, loisirs sont entre autres les services rendus à l'humanité par l'océan, auxquels il faut ajouter le rôle de régulateur du climat. Force est ainsi de reconnaître que l'océan assure un rôle important dans le bien-être des êtres vivants et de l'humanité. Il produit 50% des oxygènes présents dans l'atmosphère, abrite de nombreuses espèces et constitue une source de revenus pour 40 millions de personnes dans le monde. Sa préservation est donc capitale.

Conférences. Outre l'organisation d'un carnaval qui a traversé la capitale du Boeny et d´un Beach cleaning, effectué à Belinta et à la Petite Plage, deux conférences ont également été organisées dans les locaux du Gouvernorat lors de la célébration de la JMO. La première conférence porte sur le thème " La contribution de l'économie bleue pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ", panélisée par le ministre de la Pêche et de l'Economie bleue, Mahatanty Paubert, la FAO, le PAM et un représentant de la société civile. La deuxième conférence porte réflexion sur " Quel avenir pour notre espace maritime ? ", panélisée par les représentants du ministère de tutelle, de l'UNESCO, de l'IHSM et du WWF.

Dotées de matériels. Il est à rappeler que le projet SWIOFIsh2 appuie le ministère de tutelle dans la réalisation de ses activités, toujours dans l'amélioration de l'aménagement des pêcheries prioritaires aux niveaux régional, national et communautaire et à l'accès aux activités alternatives pour les petits pêcheurs. Toujours dans le cadre de cette célébration, les associations des pêcheurs ont également été dotées des matériels dont des gilets de sauvetage, de glacières et des machines à coudre pour les femmes des pêcheurs en vue de développer des activités alternatives. Ces dons sont le fruit du partenariat du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et du secteur privé.