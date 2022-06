Sénégal: Signature de partenariat - Sadio Mané à bord de Air Sénégal

Sadio Mané est désormais le nouvel ambassadeur de Air Sénégal. Dans le cadre du renforcement de la promotion de la destination Sénégal et le développement de sa notoriété, la compagnie aérienne a signé hier, jeudi 9 juin, une convention de partenariat avec l"international sénégalais. Le joueur de Liverpool s'est réjoui de cette nouvelle collaboration.

"Je suis content d'être ici aujourd'hui (hier) pour signer un partenariat avec Air Sénégal. J'ai l'habitude de voyager avec Air Sénégal avec une bonne qualité de service. C'est un honneur et une fierté d'associer mon image avec notre compagnie aérienne. Je ferais de mon possible pour rendre ce partenariat fructueux et dynamique", a déclaré Sadio Mané.

Le footballeur sénégalais qui dit avoir plusieurs projets pour Bambaly, la Casamance et le Sénégal, y sera accompagné par Air Sénégal. Pour sa part, le Directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane est revenu sur les contours du nouveau partenariat.

"C'est la fierté de Air Sénégal d'avoir le nom de Sadio Mané associé à notre compagnie. Le contour du partenariat, il est essentiellement autour de nos valeurs. Ce contrat était signé parce qu'il y a la détermination de Sadio Mané, c'est sa compagnie, c'est la compagnie de chaque sénégalais et on va voir le drapeau du Sénégal partout où il va, sur le terrain et en dehors du terrain", a fait savoir Ibrahima Kane.

Selon le Directeur général de Air Sénégal, c'est également une manière de promouvoir l'esprit " Teranga ". Ensemble, Sadio Mané et la compagnie aérienne Air Sénégal seront au service la valorisation et de la destination Sénégal sur les marchés internationaux.