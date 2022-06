Sénégal: " Priorisons la consommation de nos produits locaux ", Abdoulaye Sow, président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar

Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar invite les Sénégalais à faire de la consommation des produits locaux une sur priorité pour corriger la balance commerciale déficitaire. Il s'est ainsi exprimé hier au terme d'une visite des stands d'exposition de la 22 édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales.

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow, a effectué hier jeudi la visite des stands d'exposition et de vente de la 22ème édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara). Au terme de cette visite il a invité les concitoyens à une consommation massive de nos produits locaux.

Le constat est qu' " au-delà de la réussite de l'organisation, les exposants ont cette année beaucoup amélioré leurs produits, surtout dans la présentation qui a toujours été leur péché ", a de prime abord salué le président de la chambre consulaire de Dakar.

Il poursuit : " J'ai aussi constaté que tout le Sénégal est représenté avec des produits spécifiques à chaque région (... ), que les femmes transformatrices et les producteurs des régions ont fait l'essentiel. Mais également que la sous-région est bien représentée ".

Sous ce rapport, conseille-t-il : " j'invite tous les Sénégalais à prioriser la consommation de nos produits locaux. Ils sont d'une bonne qualité appétissante, nutritive et thérapeutique ". A l'en croire, " il nous revient maintenant de booster ce secteur en s'appropriant le consommer local ".

Parlant des efforts consentis par les producteurs, les transformateurs et les vendeurs, il dit ceci : " Ils ont produit, ils ont emballé et puis ils ont exposé. Maintenant, c'est à nous de faire que nos produits soient connus, aimés et consommés pour ainsi davantage participer au développement de ce pays en boostant les produits agricoles ", a-t-il conseillé.

A ce sujet, le président Sow dit avoir accédé à la requête de Pape Abdou Fall, commissaire de la Fiara qui souhaite voir se prolonger pour quelques jours la Fiara à la place de l'indépendance.

Pape Abdou Fall de dire : " On en a discuté. Et on a convenu que chaque trois mois ou quatre, il doit y avoir une vitrine des produits agricoles issus du Sénégal, à la place de l'Indépendance ".

A l'en croire, " plus 1.100 exposants de degrés divers ", producteurs, transformateurs et structures d'appui, ont pris part à ce carrefour de l'agriculture ouest-africaine qu'est la Fiara. Cela témoigne, dit-il, de l'engagement des participants envers cet événement qui est apprécié et demandé.

Enfin, dira-t-il : " J'invité les populations singulièrement la jeunesse à se mobiliser et à entreprendre dans l'agriculture, afin de réduire la dépendance du Sénégal et de l'Afrique, qui a subi de plein fouet la pandémie et la guerre Russo-Ukrainienne pour jeter les bases d'une véritable souveraineté alimentaire ".