Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité urbaine - Deux réseaux de présumés malfrats mis aux arrêts par la police nationale

En effet, il s'agit de plus d'une dizaine de présumés délinquants, dont l'âge est compris entre 18 et 36 ans, qui ont été mis aux arrêts par le Commissariat de Police de l'Arrondissement de Baskuy.

S'agissant du premier groupe, ses membres s'étaient spécialisés dans les cambriolages des domiciles dans certains quartiers de la capitale comme Bassinko, Marcoussis et Yagma.

Quant au second réseau, ses membres s'adonnaient entre autres aux vols à main armée dans les espaces verts, les terrains de sport et les auberges ainsi qu'aux cambriolages des domiciles.

Dans leurs agissements illicites, ces présumés malfrats opéraient à tout moment, de jour comme de nuit, et usaient de tous les moyens pour parvenir à leur fin. Ils filaient nuitamment leurs victimes et les agressaient lorsqu'elles se retrouvaient seules dans un endroit sombre ou isolé. Dans les domiciles, ils s'y introduisaient même dans la journée à l'absence des occupants, et ressortaient avec tout objet de valeur qu'ils trouvaient. Sur les terrains de sport et dans les espaces verts, ils profitaient de l'inattention des propriétaires pour s'emparer de leurs engins.

Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont pu démanteler l'ensemble des deux gangs. Au moment de l'interpellation des membres, il a été trouvé en leur possession et saisi deux (02) pistolets automatiques, plus d'une vingtaine de motos, des cartes grises de motos, des plaques d'immatriculation, des pièces de motos, du numéraire et divers autres objets.

La Police Nationale saisit encore une fois cette occasion pour réitérer ses remerciements à l'ensemble des couches sociales qui ne ménagent aucun effort pour l'accompagner dans ses missions régaliennes de protection des citoyens et de leurs biens. Elle les invite par ailleurs à demeurer

vigilantes, et à toujours signaler les cas suspects à travers les numéros verts que sont : 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

commentaires de blog propulsé par DISQUS retour vers le haut