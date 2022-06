Afrique: Monica Geingos élue à la tête de l'Opdad

La première dame de la République de Namibie, Monica Geingos, a été élue présidente de l'Organisation des premières dame d'Afrique pour le développement (Opdad), pour un mandat de deux ans, à l'occasion de la 26e Assemblée générale de cette organisation tenue du 9 au 10 juin, à Brazzaville.

La tenue de l'assemblée générale élective de l'Opdad, placée sur le thème " Vingt ans au service des plus vulnérables d'Afrique ", a été également une occasion de célébrer le vingtième anniversaire de cette organisation et de passer en revue les réalisations en faveur de la population durant les deux décennies.

Dans sa toute première allocution prononcée en mode virtuel, la nouvelle présidente de l'Opdad, Monica Geingos, a salué le travail abattu par sa consœur du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente sortante durant " son mandat difficile (2019 à 2022) " marqué par la pandémie à covid-19.

" L'Opdad poursuit son plaidoyer sur des questions que nous croyons être importantes pour le développement de l'Afrique, particulièrement la situation des femmes et des enfants. Nous savons que les premières dames arrivent et partent. Mais nous avons la ferme assurance que l'Opdad va demeurer. Nous allons toujours apporter l'assistance nécessaire aux personnes les plus vulnérables ", a-t-elle assuré.

Par ailleurs, le poste de vice-présidence est désormais assuré par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Niakeru Tsissekedi. Son vœu est d'avoir " une Afrique développée avec les enfants, les jeunes et les femmes en bonne santé ".

Prenant tour à tour la parole, les premières dames ont rappelé les actions menées dans leurs pays respectifs à travers des associations créées dans le but de venir en aide aux plus vulnérables. Leur plus grande satisfaction est de savoir que chaque action qu'elles engagent pour le développement des communautés " contribue à rendre l'Afrique plus belle ".

Dans son allocution d'ouverture, la présidente sortante de l'Opdad, Antoinette Sassou N'Guesso, a rappelé la période difficile marquée par la covid-19 qui sévit depuis deux ans dans le monde. Une pandémie qui est venue, a-t-elle dit, " remettre en cause la mise en œuvre des stratégies patiemment élaborées, pour réduire les vulnérabilités de nos peuples ". Par la même occasion, elle a salué l'aide de plusieurs pays à l'Opdad pendant la crise sanitaire.

En outre, la première dame du Congo a encouragé ses consœurs d'Afrique à poursuivre le combat et à continuer à cultiver l'esprit de solidarité.

" La 26e assemblée générale va permettre, dans l'unité et la responsabilité, à nos populations vulnérables de compter sur l'implication des premières dames, à travers leur organisation continentale, pour retrouver le chemin du développement et de l'émergence définitive d'une Afrique fière d'elle et résolument engagée dans le bien-être de ses populations ", a déclaré Antoinette Sassou N'Guesso.

Plusieurs panélistes (Onusida, Organisation mondiale de la santé, Fonds mondial et autres), réunis autour du thème " Financement de la santé pour le développement durable en Afrique ", ont tous reconnu, dans leurs interventions respectives, " l'immense contribution " des premières dames d'Afrique pour soutenir les plus vulnérables.

Parmi les panélistes, Michel Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament. Il a rappelé l'apport des fondatrices de l'Opdas, devenue l'Opdad, en particulier Antoinette Sassou N'Guesso, dans la lutte contre le sida ainsi que le rôle des premières dames d'Afrique dans l'investissement pour la santé et l'éducation des enfants et l'autonomisation des femmes.