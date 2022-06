Congo-Brazzaville: Prévalence du VIH/SIDA - Une enquête initiée à l'endroit des professionnelles du sexe

L'enquête comportementale sur la prévalence du VIH/sida chez les professionnelles du sexe et chez les hommes homosexuels a été lancée, le 9 juin à Brazzaville, par le conseiller juridique et administratif du ministre de la Santé et de la Population, Gervais Ferréol Itoua, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

L'étude sur la prévalence du Vih/sida sera réalisée auprès des femmes professionnelles du sexe, les hommes homosexuels, les usagers de drogue injectable et des transgenres. Elle sera menée à Brazzaville, Pointe-Noire , Dolisie, Ouesso et Pokola dans la Sangha.

Cinq villes congolaises où l'activité sexuelle est florissante et prend de plus en plus de l'ampleur. Dans ces villes, des enquêteurs spécialisés seront déployés pour interroger les sujets cibles afin de recueillir des informations fiables sur leur prévalence. Le but de l'étude, selon le chef de programme au Conseil national de lutte contre le sida et des épidémies, Joseph Axel Ngatsé, est " d'estimer le nombre de sujets positifs au sein de ce groupe de personnes exposé à des risques de tout genre ".

Les enquêteurs profiteront de l'occasion pour les sensibiliser aux dangers qu'elles courent au quotidien dans l'exercice de leur profession afin qu'elles prennent conscience de la maladie qui sévit depuis 1981 à travers le monde et qui n'a jusque-là pas de traitement curatif.

S'inspirant d'une étude nationale réalisée en 2019, Joseph Axel Ngatsé a fait savoir que la prévalence du Vih/sida au Congo est estimée à un peu plus de 3%.