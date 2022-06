Ile Maurice: Musique | "Awaara Hoon" - En version mauricienne

"Awaara Hoon", célèbre chanson bollywoodienne, a été reprise par un groupe de chanteurs mauriciens. La version locale a été diffusée sur les ondes hertziennes, cette semaine.

Awaara Hoon, chanson du film bollywoodien Awaara du très connu Raj Kapoor, sorti en 1951, a marqué toute une génération. Devenue mythique, elle a franchi les frontières de la Grande Péninsule. Aujourd'hui, elle est interprétée par quatre artistes mauriciens, à savoir Basco, Steve Brunet, Didier Orian et Varsha Takurdas. "L'idée de la reprise de cette chanson est venue du réalisateur Sada Rajiah et du directeur de la Mauritius Film Development Corporation (MFDC), Vickram Jootun. Comme Steve, Didier et moi connaissions déjà Sada Rajiah, il nous a mis en contact avec la chanteuse Varsha Takurdas", explique le chanteur Basco.

Basco souligne qu'il ne connaissait pas cette chanson mais que Sada Rajiah et Vickram Jootun lui ont conseillé une reprise du titre car c'était un morceau connu et que cela permettrait également de mettre en avant le "mauricianisme". "Basco est venu nous voir car il souhaitait relancer sa carrière. Nous lui avons suggéré de reprendre un succès d'antan car plusieurs artistes le font actuellement et cela fonctionne pour eux. L'idée lui a plu et il est allé de l'avant. La MFDC le soutient pour la réalisation du clip", a expliqué, de son côté, Vickram Jootun. Awaara Hoon qui signifie I am a vagabond en anglais, symbolise l'optimisme dans un monde où tout va mal. Un sujet qui tombe donc à pic. Son rythme et ses paroles faciles à retenir sont entêtants. Ce morceau est populaire aussi bien en Chine qu'en Russie. Il a été repris en Grèce, en Roumanie et en Chine, notamment.

"Steve, Didier et moi n'avions jamais travaillé sur ce style de musique auparavant. Personnellement, c'était compliqué car il fallait chanter en hindi, mais heureusement que nous avons reçu l'aide des musiciens Arvind Bhujun (sitar) et Manish Sackrapanee (tabla). Ces derniers nous ont guidés, surtout au niveau de la prononciation", laisse entendre Basco. Awaara Hoon en version mauricienne est une fusion de l'hindi et du créole. Le rythme, résolument plus moderne, est également entraînant.

"D'autres musiciens ont aussi travaillé sur ce projet dont Kevin Joseph au clavier et à l'arrangement musical et Cédric Hippolite à la guitare", indique Basco, qui ajoute que "cela a été une belle expérience et comme chaque année, je sors un single, il se pourrait bien que je reprenne ce style", laisse entendre Basco.

Pour rester dans l'aventure d'Awaara Hoon, la sortie du clip est prévue pour le mois prochain. Et comme cette aventure musicale a beaucoup marqué les artistes, il se pourrait bien qu'ils se prennent au jeu et envisagent d'autres projets ensemble.