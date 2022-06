Afrique: Mandela Washington Fellowship - 11 jeunes leaders malgaches aux États-Unis

Photo de famille des 11 jeunes leaders malgaches aux Etats-Unis. (Photo fournie)

Lancé en 2014, il est le programme phare de la Young African Leaders Initiative (YALI) et incarne l'engagement des États-Unis à investir dans l'avenir de l'Afrique.

L'ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores a fait savoir que 11 jeunes leaders malgaches âgés de 25 à 35 ans participeront au programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders 2022. Cinq d'entre eux renforceront leur leadership dans la gestion publique : Felana Andrianantenaina Razakamahefa à l'Université de Syracuse, Lanto Nirina Robivelo à l'Université d'État de Bridgewater, Mirado Fitiavana Rakotoharimalala à l'Université d'État d'Arizona, Ony Andriamasinoro à l'Université Texas Tech et Raharinoely Ranjaharimalala Sophie à l'Université d'État de Bridgewater.

Trois autres participants vont renforcer leur leadership en matière d'engagement civique : Fidy Manantsoa Randrianarivelo à l'Université du Delaware, Kimmerling Razafindrina à l'Université de Géorgie et Rindra Antenaina Rakotoarisoa à l'Appalachian State University. Quant à Natoa Razakasoavina à l'Université Clark Atlanta, Ny Anjara Rafalimanana à l'Université du Texas à Austin et Romeo Diarison Rajaonarimalala à l'Université Rutgers, ils vont développer leur leadership dans le domaine des affaires.

Compétences en leadership. Les participants malgaches ont quitté Madagascar le 7 juin 2022 pour rejoindre des campus universitaires à travers les États-Unis pour des formations de six semaines au cours desquelles ils renforceront leurs compétences en leadership par le biais d'études académiques, d'ateliers, de mentorat, de mise en réseau avec des leaders américains et de collaboration avec des membres de la communauté locale.

Cette année, 27 établissements d'enseignement américains dans 20 États et le district de Columbia accueilleront les formations pour environ 700 participants de toute l'Afrique subsaharienne. Après ces formations, les boursiers participeront à un sommet virtuel. En outre, jusqu'à 100 participants sélectionnés par concours, dont deux Malgaches, s'engageront virtuellement à un développement professionnel avec des organisations américaines des secteurs public, privé ou à but non lucratif. À leur retour, les participants pourront participer aux activités regroupant tous les anciens participants pour renforcer leurs compétences professionnelles et leurs réseaux.