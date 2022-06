Madagascar: Partenariat ODC-SmartOne - Un programme intensif pour soutenir l'employabilité des jeunes

200 jeunes Malgaches éloignés de la formation et de l'emploi, seront formés et recrutés par Orange Digital Center Madagascar (ODC) et SmartOne. Ces deux entités ont signé, hier, un accord de partenariat sur ce programme basé sur l'Intelligence artificielle (IA).

Chaque mois, une trentaine de candidats seront sélectionnés et bénéficieront d'une formation intensive pendant 15 jours. Une formation alternée en une semaine au sein d'ODC et une semaine chez Smartone. C'est ce qu'ont expliqué le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, et le fondateur et président exécutif de SmartOne, Habib Hassim, lors de la cérémonie de signature de convention de partenariat, qui s'est tenue hier. Selon les promoteurs du projet, les jeunes bénéficiaires seront embauchés chez SmartOne, avec des perspectives d'évolution professionnelle dans les différents métiers de l'intelligence artificielle, à l'issue de la formation.

" Les deux partenaires mettent en place un programme commun d'actions dans le secteur de l'intelligence artificielle visant l'insertion professionnelle de jeunes Malgaches éloignés de la formation et de l'emploi, ce qui marque leur fort engagement en faveur des enjeux RSE (Responsabilités sociétales d'entreprise), ODD (Objectifs de développement durable) et du développement numérique de Madagascar ", a communiqué Orange Madagascar.

Grande première. Le programme lancé par ODC et SmartOne sera mis en œuvre sur 12 mois et touchera 200 bénéficiaires, selon ses promoteurs. Celui-ci vise également à démocratiser l'IA, ses enjeux et ses opportunités professionnelles à Madagascar, à travers une série d'événements ouverts à tous. D'après la présentation d'hier, l'ensemble du programme de formation a été conçu par les deux partenaires. Il s'agit de modules de formation aux fondements du numérique, de l'IA, du Machine Learning, de la programmation informatique et de la gestion de projet.

Par ailleurs, ODC et SmartOne s'engagent à organiser des événements pour faciliter l'accès à l'information, acculturer et sensibiliser aux enjeux et aux opportunités offertes par le secteur de l'IA et du Machine Learning. Certes, il s'agit d'une grande première. " Nous sommes le pionnier dans le domaine de l'enrichissement des données pour le marché de l'Intelligence Artificielle, et souhaitons aller plus loin dans cette démarche et dans le rôle d'employeur responsable en jouant pleinement notre rôle d'acteur de référence à Madagascar dans la promotion de l'Intelligence Artificielle, de ses métiers et des opportunités qu'ils représentent pour la jeunesse Malgache ", a soutenu le fondateur de SmartOne.

De leur côté, les représentants d'ODC ont mis en avant l'objectif d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes. Dans ce cadre, ce centre organise des formations professionnalisantes adaptées aux besoins sur le marché de l'emploi. Voulant créer des passerelles et synergies entre le monde académique, le monde technologique et le monde économique, il accompagne également des projets et soutient l'accélération des startups.