Madagascar: La Bataille d'Atlanta aura - t-elle lieu ?

Pour la semaine écoulée, le problème foncier qui engorge les tribunaux a été l'objet de recherche de solution. Le chef de l'État lui-même, lors d'un colloque national sur l'assainissement du secteur foncier s'est employé à marquer son intérêt en le présidant.

Dans ce domaine où depuis toujours l'usage des " bouts de papier " comme support de propriété a été la règle et les documents officiels l'exception, il a pointé du doigt les escrocs et les habitués de la corruption qui profitant de cette situation s'accaparent à tout va des terrains au détriment des particuliers pour ne pas dire de cette population malgache attachée à sa terre ancestrale qui lui est chère malgré ses manquements de démarche, il faut dire.

Simple anecdote, dira-ton, mais lors de son discours d'ouverture, une coupure de l'électricité s'est produite interrompant sa prestation, un fait qui est le lot de tout un chacun mais lui rappelle que le défi de ne plus vivre de tel moment n'est pas encore près d'être gagné.

Puis, la semaine a été aussi marquée par cette brouille, pour faire preuve d'euphémisme, entre le ministre des Transports et de la Météorologie et la Vice-présidente du conseil d'administration de la compagnie nationale Air Madagscar mais il reste que le deuil de notre ancien fleuron est désormais décrété puisque les médecins appelés à son secours sont venus au fait avec des bouteilles de formol.

Puis cette affaire de " jus star " est sur toutes les lèvres. Coca cola company ou Castel a décidé de ne plus accorder la licence de ses produits à la STAR. Coca cola jouit d'une notoriété mondiale et le nommer n'enfreint plus les directives rédactionnelles des organes de presse, au contraire, les attaques contre ce soda sont telles qu'en parler lui est devenu contre productif. Toujours est-il que comme dans le film " Les dieux sont tombés sur la tête " ce liquide noir est rangé chez nous au rang de fluide divin, sans coca point de fête. Que deviendront nos fêtes sans ce " jus star " ? Même les plus illustres pédiatres le prescrivent contre les diahrrées enfantines, nos tendres bébés en raffolent il faut le dire, malgré les avertissements des associations de consommateurs sur la dangerosité du taux de sucre très élevé de ce breuvage.Notre " rano vola " national ne le remplacera pas de sitôt.

Il paraît que des challengers pour remplacer Henri Fraise et Cie sont déjà aux aguets, à savoir, Habibo, un descendant de la famille Karmaly ; SMTP ou Dzama. En fait, s'agit-il d'une licence ou d'une cession de brevet, le secret semble être bien gardé mais toujours est-il que cette affaire fdoit faire aita ppel à une surface financière conséquente pour les prétendants. L'histoire rappelle qu'il y a quelques années un grand groupe agro-alimentaire malgache a fait en vain un appel du pied au siège de Coca cola à Atlanta mais depuis le contexte éco-politique a changé.

Enfin, bientôt la fête de l'indépendance et on nous recommande de brandir notre drapeau, quand certains s'obstinent à ne pas le faire, d'autres se résignent à le faire par amour de la patrie et non pour adouber le pouvoir en place.Pendant ce temps, les officiels veulent qu'on adopte comme leitmotiv " Promotion de la paix " pour cette fête, comme pour dire qu'on est en temps de guerre. Comme stratégie de communication, on en a fait mieux ailleurs.

Ailleurs, justement, il n'y a n'en que pour la guerre en Ukraine, là-bas c'est la surenchère sur l'efficacité des armements, à croire, qu'on assiste à un salon grandeur nature des derniers cris des machines à tuer. Chez nous on est resté aux psychoses des enlèvements de jeunes filles et pourtant, Dear Henri Ratsimbazafy nous a avertis depuis longtemps du " mpakafo " qui guette.