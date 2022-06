Madagascar: Opération 1 000 sourires pour 1 000 goûters - Une 2ème édition réussie pour Stephaina Association

Marie Stéphanie Aina Raharijaona lors de l'opération de dimanche dernier.

"Nous ne vous oublions pas". Un message lancé haut et fort par l'ensemble des équipes de Stephaina Association lors de la deuxième édition de l'opération "1 000 sourires pour 1 000 goûters".

Un évènement qui s'est tenu le 5 juin dernier et dont l'esprit consiste à "aller à la rencontre des enfants vivants dans les rues et, l'espace de quelques heures, leur faire oublier leur précarité, leur dire que nous sommes là pour eux".

Des bonbons et des gâteaux ont été distribués par l'ensemble de l'équipe du Groupe Stephaina, dont les membres de Stephaina Association pour les enfants des rues du quartier d'Analakely et environs. Pour le côté festif et l'ambiance bon enfant, des ballons et de la musique étaient au rendez-vous ce jour.

Le tout, dans un esprit de partage et d'humilité. Comme l'a fait remarquer Marie Stéphanie Aina Raharijaona, présidente de Stephaina Association et directeur général du Groupe Stephaina, "notre unique récompense, c'est leurs sourires. Leur dignité est une leçon d'humilité". Il conviendrait de noter que d'autres actions citoyennes et solidaires ont déjà été menées par le groupe.

L'on peut citer la mise en place d'un centre de formation pour femmes issues de familles vulnérables et n'ayant pas pu continuer leurs études. Dans cette optique, des séances de formation pour des mères célibataires seraient au programme de Stephaina Association.