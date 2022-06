Madagascar: Atsimondrano - Deux jeunes filles enlevées puis abandonnées dans la rue

Encore une histoire d'enlèvement. Dans la nuit du jeudi, deux jeunes femmes dont une étudiante et une mère de famille ont été retrouvées dans le district d'Atsimondrano en état d'inconscience. L'étudiante a été retrouvée à Ambohijoky, et la mère de famille à Ambavahaditokana Itaosy.

D'après les informations, les deux ont été victimes d'enlèvement et ont été abandonnées par les agresseurs. La première victime dénommée " Andry " est une étudiante en Polytechnique à Vontovorona qui habitait à Tanjombato. L'autre femme, mère de quatre enfants, demeurait à Itaosy. Les victimes auraient été droguées vu leur comportement.

" Elle n'est pas d'ici et n'était pas en pleine possession de sa faculté mentale. Elle était complètement désorientée et visiblement traumatisée puis elle présentait des traces de piqûres ", raconte une dame faisant partie du fokonolona à Ambohijoky jointe par téléphone.

Auditionnée par le fokonolona, la victime n'a pas pu fournir d'informations pour identifier le véhicule avec lequel on l'a enlevée. " Je me suis dépêché sur place dès que j'ai vu la publication sur Facebook. Nous avons éprouvé de la difficulté lors du transport d'Andry à l'hôpital. Elle était extrêmement agitée, même avec six hommes, nous ne sommes pas parvenus à la maintenir ... " , raconte le député Andry Ratsivahiny.

Un groupe formé par le député d'Atsimondrano, la gendarmerie nationale, la brigade criminelle, le ministère de la Santé et le ministère de la Population, ont pris en charge les victimes. Le chef fokontany, le maire de la commune et le fokonolona dans la localité ont participé grandement au sauvetage de l'étudiante.

Actuellement, les victimes bénéficient de soins à l'hôpital. Leurs vies ne sont pas à craindre. Une enquête se poursuit pour mettre la lumière sur cette affaire afin de comprendre les causes de ces actes criminels qui secouent la capitale et ses environs, ces derniers temps. Les agresseurs sont encore activement recherchés par les enquêteurs. La Présidence appelle à la plus grande vigilance et promet de lourdes peines à l'encontre des malfaiteurs.