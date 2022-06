Afrique: Patrick Mboma nommé Ambassadeur chez les Lions Indomptables

L'attaquant camerounais à la retraite, Patrick Mboma, a été nommé vendredi ambassadeur suite à la signature de son contrat au siège de la Fédération Camerounaise de Football à Tsinga, Yaoundé.

Double vainqueur de la CAN (2000 et 2002) et médaillé d'or olympique à Sydney (Australie) en 2000, Mboma a été constamment présent dans les délégations des Lions Indomptables lors de leurs derniers matchs, depuis que son ancien coéquipier Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT.

En compagnie d'Eto'o et d'autres hauts responsables du football du pays, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain (France) a signé un contrat qui le verra vendre l'image des lions indomptables pour les quatre prochaines années.

Dans son nouveau rôle d'ambassadeur, Patrick Mboma devrait accompagner l'équipe dans ses déplacements, prodiguer des conseils aux joueurs et entraîneurs et travailler également avec le service marketing de l'équipe nationale du Cameroun.

"Dans la vision que j'ai proposée aux délégués qui ont accepté de me faire confiance le 11 décembre dernier, une des choses était de faire revenir tous ceux qui ont servi le football camerounais", a déclaré le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o lors de la signature du contrat.

"L'un des plus grands footballeurs camerounais est Mboma. J'ai eu l'honneur de jouer avec lui pendant un bon moment et aujourd'hui, il accompagnera notre équipe et apportera son expérience, son leadership et ses conseils à nos entraîneurs", a dit le président de la FECAFOOT.

"Bienvenue à la maison et je pense qu'au cours de ces quatre années, nous gagnerons de nombreux trophées", a ajouté Eto'o.

Mboma a porté à 57 reprises le maillot des lions indomptables entre 1995 et 2004, marquant 33 buts.

"Je suis honoré pour cette considération, la mission qui m'attend est de porter la voix de la fédération, la voix du football camerounais", a déclaré l'ancien footballeur africain de l'année.

Depuis sa prise de fonction en décembre 2021 à la présidence de la FECAFOOT, Eto'o a confié des postes clés à ses anciens coéquipiers, Rigobert Song a été nommé entraîneur des lions, Augustine Simo faisant partie du personnel d'entraîneurs.

"Depuis six mois, beaucoup de choses ont changé et nous voudrions ajouter plus de valeur au football camerounais", a déclaré Mboma à propos des six premiers mois d'Eto'o au pouvoir.

Au cours des neuf années de carrière internationale de Mboma avec les lions indomptables du Cameroun, il a remporté deux trophées CAN TotalEnergies dans les années 2000 et 2002, une médaille d'or olympique à Sydney 2000 et a été élu footballeur africain de l'année 2000.