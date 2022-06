Togo: Bureau VERITAS Togo va accompagner les étudiants de l'ESA

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et le Bureau VERITAS Togo sont désormais des partenaires. Une cérémonie de signature a eu lieu ce vendredi 10 juin 2022 à Lomé, pour matérialiser cet accord.

Cette coopération entre les deux parties recouvre les domaines d'enseignement supérieur, tertiaire et l'innovation technologique de l'ESA-Togo.

Il s'agit entre autres, d'offrir des stages de découverte d'entreprise selon les positions disponibles et sur la base de sélection des meilleurs étudiants ; donner l'opportunité à des étudiants de l'ESA-Togo dans le cadre de stages, alternances, missions selon les profils recherchés ; assister aux activités scolaires et parascolaires de l'ESA-Togo en tant qu'intervenant selon les disponibilités et l'approbation du management.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Bureau VERITAS CAMPUS 2022, des actions de développement de ses activités de Responsabilité Sociétale des Entreprises, la société Bureau VERITAS Togo compte s'appuyer sur l'Ecole Supérieure des Affaires qui offre une formation d'excellence en Qualité-Sécurité-Environnement et Responsabilité Sociétale des Entreprises (QSE-RSE) en signant dans cette perspective, cette convention de partenariat.

Cette politique vise ainsi à raffermir les liens entre le monde académique et le monde de l'entreprise et à créer les conditions idoines d'une relation étroite, fructueuse, durable et de bonne intelligence. Elle vise également à favoriser un partenariat qui soit à la fois innovant, créateur de synergies, de richesses, d'emplois, de développement durable et d'accélérateur de croissance.

"Pour nous participer à l'éducation en Afrique, c'est vraiment une responsabilité en tant qu'entreprise.Cela s'inscrit dans la politique du groupe, de développer les compétences locales et supporter les initiatives d'éducation locale, c'est très important pour nous de pourvoir trouver de jeunes talents et l'ESA offre l'opportunité d'un partenariat qui couvre énormément de domaines, ce qui est très bien pour notre groupe puisqu'on intervient dans plusieurs domaines d'activités", a indiqué Erick GOKON, Directeur général du Bureau VERITAS Togo.

Le Fondateur et Président Directeur Général de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH, de son côté, se dit très honoré que la qualité de l'ESA a été ressentie au sein de cet entreprise à travers ses étudiants qui y travaillent déjà.

Il a ajouté que la naissance de ce premier consortium Ecole-Entreprise créé un nouvel espace de coopération et d'intégration, permettant de consolider les visions sur les problématiques bien définies, d'optimiser les ressources matérielles et humaines disponibles et d'ouvrir de plus grands horizons pour la coopération.

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) offre une formation en Master Qualité-Sécurité-Environnement et Responsabilité Sociétale des Entreprises (QSE-RSE) reconnue par le CAMES.