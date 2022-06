Gabon: l'Institut Privé ITER désormais accrédité par la Fédération Européenne des Écoles

L'institut Privé ITER est un établissement d'enseignement privé Professionnel. Il a été accrédité par la Fédération Européenne des Écoles.Grâce à cette affiliation, ledit établissement va préparer les étudiants pour l'obtention des Certifications et des diplômes Européens.

certification ; - Bachelor ; -Master sont des parchemins que recevront les étudiants issus de l'institut Privé ITER, qui est un établissement d'enseignement privé Professionnel.

Les responsables de cet établissement appellent les apprenants à s'inscrire massivement. "N'hésitez pas à nous faire confiance. Cliquez et demandez un dépliant pour en savoir plus sur cette nouvelle offre de formation. La Federation for Education in Europe / Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE)" renseignent-ils

La FEDE est un réseau de 500 établissements d'enseignement supérieur et professionnel créée en 1963 à Barcelone. Elle propose des diplômes allant du niveau Bac+3 à Bac+5, respectant les référentiels européens.

A travers sa présence dans 31 pays, la FEDE impulse un modèle de progrès pour l'éducation.

Ancrée sur son territoire, défendant un projet fort de création d'un espace européen commun de l'enseignement supérieur, la FEDE est dotée du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe.

Elle défend les intérêts des citoyens, en portant un projet d'éducation et d'apprentissage pour tous et influence les décisions européennes pour garantir les Droits de l'Homme, la liberté d'enseignement et le dialogue entre les cultures.

Forte de plus de 50 ans d'existence, d'un réseau étendu d'anciens et d'écoles partenaires, la FEDE a imaginé des protocoles pédagogiques innovants et une offre de formation diplômante, professionnalisante et appréciée des acteurs européens. Ainsi, la FEDE propose aujourd'hui 75 diplômes dans 9 domaines d'expertise, reconnus par les professionnels, les recruteurs et les organisations économiques, pensés avec eux et pour eux. Choisir un diplôme FEDE, c'est se préparer aux métiers d'aujourd'hui et de demain, résolument ouverts sur le monde.