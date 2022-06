Congo-Brazzaville: Forêt - Accélérer le déploiement du système informatisé de vérification de la légalité du bois

À l'issue du récent comité conjoint de mise en œuvre de l'Accord de partenariat volontaire (APV) en matière de gestion forestière, tenu le 8 juin à Brazzaville, le gouvernement et l'Union européenne (UE) ont insisté sur le déploiement rapide du système informatisé de vérification de la légalité du bois (SIVL) et la délivrance des certificats de conformité.

L'installation du SIVL dans les sites d'exploitation forestière s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'APV conclu en 2010 entre la République du Congo et l'UE. Ce partenariat sur la gouvernance forestière et la transparence dans le secteur du bois exige que les bois congolais à destination du marché européen soient certifiés. Ce mécanisme de traçabilité permettrait à ce que les ressources issues de l'exploitation forestière arrivent dans les caisses de l'État au profit de la population.

Le déploiement de cet outil est attendu depuis plusieurs années, après les phases de sensibilisation des cadres locaux, la formation des administrations forestières, y compris de trois autres administrations impliquées (les administrations du commerce, du travail et de la douane). C'est le cas de la session de renforcement des capacités organisée l'an dernier à l'endroit des directions départementales de la Lékoumou, du Niari, de la Sangha et de la Cuvette-Ouest, associant les dirigeants des entreprises forestières et les leaders de la société civile.

Malgré les nombreux avantages que représente le système informatisé en matière de transparence et rentabilité pour l'État, certaines sociétés forestières sont toujours réfractaires à l'utilisation du SIVL. La ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a appelé à l'implication des sociétés forestières. " Nous avons la volonté politique de faire la documentation de toutes les informations du secteur forestier national dans ce système informatisé. Basé au ministère des Finances, le SILV va contribuer à une meilleure gouvernance forestière, à l'amélioration de la contribution du secteur au produit intérieur brut. Les sociétés forestières doivent tout faire pour mettre en œuvre le système informatisé, avec l'appui de la direction technique et les directions départementales ", a-t- elle lancé.

Le processus de l'APV sur l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, mis en place par l'UE, vise à lutter contre l'exploitation forestière illégale et le commerce illégal du bois. Saluant les progrès réalisés par le pays au cours de ces dernières années, l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo, a exhorté la partie congolaise à poursuivre les réformes, notamment la publication de façon régulière des rapports annuels, l'amélioration de la feuille de route et l'implication de toutes les parties prenantes, surtout de la société civile.

À noter que ce comité conjoint de mise en œuvre de l'APV-Flegt est à sa quinzième session consacrée au bilan des activités réalisées depuis la dernière séance du comité en novembre 2021. Le fait marquant de ce quinzième comité est la participation du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, représenté par le ministre délégué en charge du Budget, Ludovic Ngatsé.