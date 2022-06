Cote d'Ivoire: FIF-AG Extraordinaire - Le premier grand oral post-électoral entre Yacine Idriss Diallo et les membres actifs

Belles retrouvailles en perspective. Au cinquantième jour de son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo (YID) va affronter son monde. La salle de conférence de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) au Plateau servira de cadre au premier grand oral du président de la Fédération devant les membres actifs de la Fédération.

Et cela, à la faveur de l'Assemblée générale extraordinaire (AGE), ce samedi 11 juin 2022. Après l'allocution d'ouverture du président dans laquelle il déclinera, une fois de plus, sa vision pour le football ivoirien, les membres seront appelés à se prononcer entre autres sur l'examen et l'adoption du projet d'amendement des statuts, l'examen et l'adoption du projet d'amendement du code électoral révisé, de l'élection du président, du vice-président et des membres de l'a commission électorale de la FIF et de la commission du contentieux.

16 clubs en Ligue 1

Les membres actifs et le public sportif seront très attentifs à la modificatif des statuts en ce qui concerne le nombre de clubs en Ligue 1, Ligue 2 et D3. Lors de la campagne électorale, le président Yacine Idriss Diallo s'est engagé à faire passer le nombre de clubs de l'élite de 14 actuellement à 16. Mais cette ambition fortement affirmée ne peut être effective que si les membres actifs l'avalisent. Aussi seront-ils inviter à s'exprimer sur le bien-fondé de cette proposition, les conditions du maintien, les statuts pour les montées et les relégations aussi bien en première division qu'en divisions inférieures.

Le comité de normalisation a agi en qualité de commission électorale lors du scrutin du samedi 23 avril 2022 qui a eu l'élection de Yacine Idriss Diallo. Mais les textes font obligation à la Fédération de se doter d'une commission électorale indépendante qui sera amenée à organiser les prochaines élections. Et il est attendu des membres actifs de se doter d'une CEI à leur convenance, indépendante, sans aucune suspicion.

Il est clair que les retrouvailles seront joyeuses mais elles ne devront pas faire perdre de vue le plus important de l'heure, l'examen et l'adoption des statuts et du code électorale révisé. Surtout quand on sait que le code électoral de la FIF a été à la base du blocage du processus électoral de 2020 qui a conduit à la nomination d'un comité de normalisation à la Fédération ivoirienne de football