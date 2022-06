Congo-Brazzaville: Mode - Pointe-Noire réunit les férus de la création africaine

La 8e édition du festival international de mode dénommé Carrousel de la mode a été lancée, le 9 juin à Pointe-Noire, en présence de Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et Lettres, et de plusieurs invités.

Les stylistes, modélistes, créateurs de mode de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, du Togo, du Bénin, du Ghana, du Mali, de la Guadeloupe et du Congo sont venus échanger à Pointe-Noire leurs expériences et leur savoir-faire par le biais des défilés de mode, d'expositions, de rencontres... "Nous voulons faire de cet événement une plateforme importante de la mode pour le Congo et aussi pour l'Afrique, en mettant au cœur de nos préoccupations la santé et la protection de l'environnement ", a dit Pascaline Kabré Turmel, promotrice du festival.

En remerciant les organisateurs, participants, partenaires et sponsors pour leur implication multiforme, Fabien Obongo leur a demandé de faire en sorte que ce rendez-vous se pérennise. La visite guidée des différents stands dans les jardins de l'hôtel Elaïs a ouvert officiellement le festival.

Avec pour thème " Vers une mode éco-responsable en Afrique", ce rendez-vous de la mode et du textile afriacin veut être une vitrine pour célébrer le pagne africain et la créativité des stylistes du continent, C'est aussi une occasion de promotion des jeunes talents appelés à devenir des grands créateurs pour peu que les jeunes mannequins, stylistes, modélistes, coiffeurs, artistes make up bénéficient d'un soutien susceptible de booster leur carrière " Notre rêve le plus cher est de voir les jeunes pétris de talent vivre de leur art. Nous allons toujours nous évertuer à faire valoir et promouvoir leurs valeurs et leurs œuvres", a dit Pascaline Kabré, à l'ouverture de la soirée "Nouveaux talents", ajoutant: " Chers créateurs, soyez inventifs, passionnés et respectez votre art".

Devant le public et le jury, plusieurs jeunes talents en make up, designer, top model ont pris part à ce concours en faisant étalage de leur brio. Le jury indépendant va se prononcer à la fin du festival en primant les méritants qui bénéficieront, en plus des distinctions, d'autres avantages qui accompagneront la suite de leur carrière. Parés de toutes les couleurs et arborant des tenues de ville, de mariés, de création ..., les candidats ont agrémenté merveilleusement la soirée. Toutefois, le public et les organisateurs ont regretté que les tissus africains comme le raphia, le cocodonda, le bongolan ou autres n'aient pas été mis en avant pour honorer l'ingéniosité des Africains, étant donné que ce textile commercialisé apporte de la plus-value non négligeable à l'économie du continent.