Cote d'Ivoire: Assemblée Nationale - Adama Bictogo reçoit les félicitations d'Ahoussou Jeannot et d'Henriette Diabaté

Pas de répit pour le nouveau président de l'Assemblée nationale. Depuis son élection à la tête de la chambre basse du Parlement, Adama Bictogo rencontre les présidents des autres institutions.

Ainsi, hier, il a échangé avec le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, et à la Grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté. C'est d'abord avec le patron du Sénat, des membres du bureau et des sénateurs, qu'il s'est entretenu, dans la salle rouge du palais de l'Assemblée. Jeannot Ahoussou Kouadio a saisi l'occasion pour saluer l'esprit républicain des députés qui malgré leur divergence politique, ont porté leur choix sur le candidat du RHDP.

" Le consensus observé autour du candidat du RHDP marque l'unité, la fraternité des députés. Ce consensus est symbolique de l'état d'esprit qui doit prévaloir en chacun de nous afin de garantir à notre pays la paix et la cohésion après les épisodes douloureux de notre histoire ", a-t-il ajouté.

Tout en souhaitant que cette "démocratie intelligente" montrée par les députés inspire l'ensemble des Ivoiriens. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo a, au nom de l'institution, exprimé sa gratitude au président du Sénat et à sa délégation pour ses félicitations qui sont " l'expression des relations intelligentes de nos deux chambres au profit de la Côte d'Ivoire".

Revenant sur son élection, le président Bictogo a fait remarquer que le consensus obtenu autour de sa candidature ne traduit aucunement l'existence d'une pensée unique à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

" Ce consensus, fait gage d'union, de fraternité. Il fait gage, surtout, de la volonté affichée de tous les députés à répondre aux exigences de paix et de développement des populations par l'expression des divergences de point de vue dans un climat apaisé" a insisté Adama Bictogo.

Selon lui, les deux chambres du Parlement ont décidé de la mise en place d'un calendrier de rencontres formelles tous les quatre mois. A cours de ces rencontres, le Sénat et l'Assemblée analyseront les grands dossiers de l'Etat. Après le président du Sénat, Adama Bictogo est allé présenter ses civilités au Premier ministre, Patrick Achi, avant de se rendre à la Grande chancellerie où il a présenté à Henriette Diabaté le processus consensuel qui l'a conduit à la tête de la chambre basse du Parlement ivoirien.

"Nous sommes venus pour dire à Mme la Grande Chancelière que cette Assemblée nationale qui vient de m'élire est une institution qui se caractérise par des valeurs fortes comme le consensus et l'union. Elle est la force motrice d'une Côte d'Ivoire dont la cohésion doit être renforcée, d'un pays rassemblée et surtout fraternelle" a-t-il indiqué. Mais, selon lui, il ne s'agit nullement de remettre en cause, ni la pluralité d'opinions, ni les débats contradictoires.

Poursuivant, Adama Bictogo a affirmé que le consensus est une des valeurs qui constitue l'ADN de Mme Diabaté. " La Grande chancelière a toujours milité pour le principe du compromis et du consensus. Elle a toujours été contre une opposition figée", a-t-il ajouté.

Non sans relever que l'œuvre et les sillons tracés, notamment, par Henriette Diabaté portent aujourd'hui des fruits. " Au-delà des diversités politiques, ce qui compte, en réalité, c'est de promouvoir des valeurs qui rassemblent et qui unissent autour d'un même creuset, les fils et filles du pays.

Surtout que, pour les générations à venir, l'actuelle génération a un devoir: celui de semer la graine de l'amour, de l'union et de la paix, au nom de l'unité de la nation " a fait savoir Adama Bictogo. Pour lui, les élus doivent répondre aux aspirations du peuple. " Aspirations qui se résument en des termes comme la fraternité et la solidarité, pour une Côte d'Ivoire forte, unie et rassemblée", a fait savoir le président de l'Assemblée nationale.