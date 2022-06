Afrique: 22es Championnats d'Afrique seniors - Jérémie Lararaudeuse - "C'est un rêve devenu réalité"

Jérémie Lararaudeuse a remporté la médaille d'argent au 100m haies, jeudi. "Je suis très content de ma performance. C'est un rêve devenu réalité.". Particulièrement après avoir confronté les mêmes adversaires dans de précédentes compétitions sportives, déclare-t-il. Comme l'évènement se déroule sur le sol mauricien, il voulait à tout prix montrer le potentiel local. Ce jeune homme de 21 ans s'est entraîné durant sept mois en France. Satisfait de sa performance, il témoigne que ses efforts ont payé. "Je suis sortie de ma zone de confort. Durant sept mois, j'ai été loin de ma famille, de ceux que j'aiment. C'était très dur. Me monn manz ar li."

Même si ses parents Géraldine et Jean-Benoît ne sont pas des sportifs, il a toujours aimé le sport, depuis tout petit. Toutefois, au premier sports day du Mauritius College, il ne s'était pas qualifié pour y participer, se souvient-il. "Je me suis retrouvé dans le gradin à regarder mes amis courir. Voulant faire de même, j'ai commencé à m'entraîner dur... Du prochain sports day, j'ai passé aux inter-collèges, ainsi de suite." En sus de sa persévérance, cet enfant unique a été très soutenu par ses parents. Après le championnat d'Afrique, le Curepipien retournera en France pour des études en communication. Ce n'est pas tout, il vise aussi le championnat du monde, entre autres championnats.

Noa Bibi : "Ma performance dans cette compétition m'a ouvert plusieurs portes"

Noa Bibi est satisfait de sa performance en athlétisme au championnat d'Afrique. D'ailleurs, il a fait 10,14 secondes au 100 m, jeudi. Un score qui frôle celui de son idole, Stéphan Buckland, au record national de 10,13 secondes. Ce jeune homme de 21 ans et habitant de Rose-Hill a développé sa passion pour l'athlétisme à l'âge de 18 ans, qu'il qualifie de "tardif", en 2018, en regardant son petit frère en pratiquer. Toutefois, au collège La Confiance, il était parmi les meilleurs athlètes, se rappelle-t-il.

Noa Bibi vient d'une famille de sportifs. Son père joue au foot et fait du bodybuilding et son petit frère, son grand frère et sa grande sœur pratiquent tous un sport. "J'ai le soutien de mes parents. Mon père m'a beaucoup aidé. Il a été un soutien pour que je puisse poursuivre l'athlétisme.". Comme ce sport nécessite beaucoup d'entraînement et de récupération, il a arrêté sa formation en climatisation commencée après le grade 11, pour se consacrer à la préparation du Championnat d'Afrique.

Les sacrifices portent leurs fruits. "Ma performance lors de cette compétition m'a ouvert plusieurs portes. Notamment, des bourses dans des universités étrangères où je peux poursuivre mes études." Noa Bibi vise aussi les compétitions internationales de haut niveau. Une autre opportunité dont il nous fait part est le suivi nutritionnel dont il dispose désormais. "Avant je mangeais ce que mes parents pouvaient me préparer", confie-t-il.

Le message de Noa Bibi aux jeunes est: "Ne vous pressez pas pour entreprendre quelque chose. Prenez le temps nécessaire pour arriver à la bonne décision et surtout faites ce que vous aimez. Il ne faut pas se forcer et surtout ne pas se laisser influencer par ce que disent les gens. Il faut de l'amour pour bien faire une chose et pour voir les résultats."