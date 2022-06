Afrique: Vatican - Le voyage du pape François en RDC reporté sine die

Le pape François a ajourné son voyage en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud, prévu initialement du 2 au 7 juillet, a annoncé ce week-end le Vatican, évoquant les douleurs au genou du souverain pontife.

" Acceptant la demande de ses médecins, et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage (...) à une date ultérieure qui reste à définir ". Ce message du directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, est on ne peut plus clair. Le pape François, aujourd'hui âgé de 85 ans, ne saurai effectuer son périple africain annoncé du 2 au 7 juillet prochain, avec pour principales destinations le Sud-Soudan et la RDC.

Ce communiqué a coupé court à l'effervescence qui gagnait déjà les esprits, notamment parmi la communauté catholique de Kinshasa où les préparatifs allaient plutôt bon train. Le programme détaillé de ce voyage de six jours tel qu'élaboré par Vatican prévoyait, entre autres, une visite à Kinshasa, à Goma et à Juba, la capitale sud-soudanaise.

A Kinshasa où le souverain pontife devait entamer sa visite, les travaux de construction du site devant accueillir sa messe sont largement avancés. Construit sur fonds propres du gouvernement, cet espace de près de 850 000m² avec vingt-cinq zones et un podium, devait accueillir environ deux millions de fidèles.

Souffrant de fortes douleurs au genou droit, le souverain pontife argentin apparaît depuis début mai en fauteuil roulant et a annoncé devoir subir des infiltrations, des injections d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes. " Cela fait un moment que je suis dans cet état, je n'arrive plus à marcher ", avait-il confié en mai dans une interview au quotidien italien "Il Corriere della Sera", après avoir été obligé d'annuler plusieurs rencontres prévues dans son agenda. Le souverain pontife souffre également des douleurs à la hanche qui le font boîter et a subi, en juillet 2021, une délicate opération au colon, apprend-on.

Ayant appris la nouvelle, le gouvernement congolais, d'après le compte-rendu du 57e conseil des ministres tenu le 10 juin et lu par son porte-parole, Patrick Muyaya, a souhaité au pape un prompt rétablissement. La RDC a dit attendre " fermement " la venue du Saint Père sur son sol, une visite placée sous le signe de la paix et la réconciliation en Jésus-Christ.