Maroc: SIEL - Le CSPJ présente son Plan stratégique 2021-2026

Rabat — Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a présenté, vendredi à Rabat, son Plan stratégique pour la période 2021-2026, et ce lors d'une rencontre organisée dans le cadre du 27ème Salon international de l'édition et du livre (SIEL).

A cette occasion, le membre du Conseil Ahmed Ghazali a souligné que les institutions qui se respectent et s'efforcent de réaliser des performances tangibles, conformément à leurs missions, doivent se doter d'un plan stratégique, lequel s'érige en éclaireur source de visibilité pour l'évolution future de leurs actions, le tout encadré dans une logique de responsabilité institutionnelle, indique un communiqué du Conseil.

M. Ghazali a souligné que la stratégie du CSPJ, fruit d'un travail participatif, rationnel et pragmatique, constitue une feuille de route pour les actions du Conseil pour la période à venir, notamment ses rôles en termes de participation de la Justice dans les programmes de réforme du système judiciaire, la gestion de la situation des magistrats, la supervision des affaires judiciaires, ainsi que les autres domaines du système judiciaire.

Il a passé en revue, dans ce sens, les principaux objectifs et axes de la stratégie qui comprend sept orientations stratégiques, à savoir, la consolidation des compétences institutionnelles du Conseil, le renforcement de l'indépendance de la justice, la contribution à la promotion effective et la moralisation de la justice, le renforcement la communication, le promotion de la confiance dans la justice et l'amélioration de la coopération et des partenariats.

Ces orientations majeures visent à stimuler la performance de la justice, et à asseoir la crédibilité du Conseil dans sa relation avec les citoyens et promouvoir l'efficacité du système judiciaire.

Toujours dans le cadre du SIEL, le Conseil a organisé un colloque sous le thème " La Justice et la sécurité familiale" qui a été animé par le conseiller à la Chambre du statut personnel et des successions près la Cour de cassation, Omar Lamine, la présidente du Tribunal de première instance de Témara, Nadia Mzaouir, le chef de la section des affaires familiales du tribunal de première instance de Rabat, Benasser Bendaijou, axé sur les orientations majeures de la justice marocaine dans le renforcement de la sécurité familiale.

Les participants à cette rencontre ont débattu d'un certain nombre de décisions et de jurisprudences consacrées par la justice marocaine, en particulier la Cour de cassation, pour aborder ces problématiques et accompagner les transformations de la famille.