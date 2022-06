Algérie: Education - 6100 détenus passent l'examen du BAC au niveau national

Alger — Quelque 6100 détenus passeront l'examen du baccalauréat (Session juin 2022) au niveau de 47 établissements pénitentiaires à l'échelle nationale, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale de l'administration pénitentiaire.

"6100 détenus sont inscrits à l'examen du BAC dont 147 femmes", a précisé le communiqué, ajoutant qu'"ils seront répartis sur 47 établissements pénitentiaires agréés comme étant centres d'examen, sous la supervision de l'Office national des examens et des concours (ONEC)".

Ces candidats au BAC seront examinés dans 06 filières comme suit: lettres et philosophie (5912), langues étrangères (25), gestion et économie (73), sciences expérimentales (73), mathématiques (11) et math-technique (6), a souligné le document, précisant "avoir été encadrés par 1102 enseignants tout au long de l'année scolaire 2021-2022, à l'instar des autres paliers et cycles d'enseignement".

"Le coup d'envoi des épreuves du BAC, session juin 2022, sera donné depuis l'Etablissement de rééducation et de réinsertion d'El Ménéa, sous la supervision du directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion", Said Zreb", a conclu le communiqué.